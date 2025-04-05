Чи можлива участь військ НАТО як миротворців в Україні: Рютте відповів

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Генсек НАТО Марк Рютте вважає малоймовірною учать НАТО у миротворчій місії в Україні, проте не виключає, що окремі члени Альянсу будуть залучені до цієї ініціативи.

Про це Марк Рютте в інтерв’ю NV.

На питання про миротворчу місію в Україні Рюттю відповів ухильно.

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«Перший рівень — це забезпечення того, щоб українські Збройні сили перебували в найкращому становищі після припинення вогню чи укладення мирної угоди. Потім у нас є французи і британці, які разом з Коаліцією охочих шукають шляхи надання гарантій безпеки. У нас є пропозиції від італійців, які йдуть у дещо іншому напрямку, але з тією ж метою», — сказав генсек НАТО.

Він закликав дочекатися моменту, коли буде укладено мир, а вже потім розглядати ідеї з миротворцями. Питання, як саме може виглядати участь НАТО, якщо миротворців буде направлено до України, Рютте назвав складним.

«Тому що, ймовірно, це не буде участь НАТО як такого. Це малоймовірно. Але це можуть бути союзники НАТО, які будуть залучені. А це завжди означає, що це впливатиме на територію НАТО. Це може також мати наслідки для оборони території НАТО в майбутньому. Тож у цьому сенсі потрібно координуватися, взаємодіяти. І це стосується італійських пропозицій, британсько-французьких ідей, деяких ідей канцлера [Німеччини Олафа] Шольца. Тобто з усіх цих питань», — підсумував Марк Рютте.

Нагадаємо, що Франція та Британія представили план розміщення миротворців в Україні.

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