ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
1 хв

Чи можливе перемир'я на Різдво?: канцлер Мерц назвав умову

Канцлер Мерц емоційно звернувся до РФ щодо встановлення перемир’я на Різдво.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Мерц закликав Росію до "Різдвяного перемир'я"

Мерц закликав Росію до «Різдвяного перемир’я»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував, чи можливе встановлення перемир’я в Україні на Різдво.

Про це він сказав на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

«Садки, школи — це терор цивільного населення в Україні. І, можливо, російський уряд має залишки людяності, можливо, і може залишити людей в спокої на декілька днів, хоча би протягом Різдва», — зазначив Мерц.

На його думку, таке різдвяне перемир’я може стати «початком конструктивних, тверезих переговорів, які приведуть до тривалого миру в Україні».

Нагадаємо, що два тижні тому речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що тема ймовірного встановлення різдвяного перемир’я на фронті досі взагалі не обговорювалася.

Дата публікації
Кількість переглядів
284
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie