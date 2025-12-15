- Дата публікації
Чи можливе перемир'я на Різдво?: канцлер Мерц назвав умову
Канцлер Мерц емоційно звернувся до РФ щодо встановлення перемир’я на Різдво.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував, чи можливе встановлення перемир’я в Україні на Різдво.
Про це він сказав на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.
«Садки, школи — це терор цивільного населення в Україні. І, можливо, російський уряд має залишки людяності, можливо, і може залишити людей в спокої на декілька днів, хоча би протягом Різдва», — зазначив Мерц.
На його думку, таке різдвяне перемир’я може стати «початком конструктивних, тверезих переговорів, які приведуть до тривалого миру в Україні».
Нагадаємо, що два тижні тому речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що тема ймовірного встановлення різдвяного перемир’я на фронті досі взагалі не обговорювалася.