Мерц закликав Росію до «Різдвяного перемир’я»

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував, чи можливе встановлення перемир’я в Україні на Різдво.

Про це він сказав на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

«Садки, школи — це терор цивільного населення в Україні. І, можливо, російський уряд має залишки людяності, можливо, і може залишити людей в спокої на декілька днів, хоча би протягом Різдва», — зазначив Мерц.

Реклама

На його думку, таке різдвяне перемир’я може стати «початком конструктивних, тверезих переговорів, які приведуть до тривалого миру в Україні».

Нагадаємо, що два тижні тому речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що тема ймовірного встановлення різдвяного перемир’я на фронті досі взагалі не обговорювалася.