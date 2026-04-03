ТСН у соціальних мережах

2530
Час на прочитання
2 хв

Чи можливе перемирʼя на Великдень: Зеленський відповів

Україна передала США запит щодо великоднього перемир’я, але РФ поки демонструє небажання припиняти вогонь.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зеленський прокоментував можливість перемир’я на Великдень

Зеленський прокоментував можливість перемир’я на Великдень / © Associated Press

Україна все ще очікує на офіційну відповідь від російської сторони щодо припинення вогню на період великодніх свят.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Ми всі бачили в медійному просторі їхню відповідь: вони начебто до цього не готові. Не знаю, наскільки це серйозна відповідь», — сказав глава держави.

За його словами, українська сторона передала свій запит американським партнерам, які можуть виступити посередниками у передаванні цього «меседжу» Кремлю.

«Американській стороні ми передали наш запит. Я не знаю, чи буде в них можливість передати ще свій меседж руськім. Подивимося. Наша пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається», — підсумував Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Сполучені Штати підтримають ініціативу України щодо великоднього перемир’я. Він запевнив, що Україна готова до припинення вогню під час великодніх свят.

У відповідь речник російського президента Дмитро Пєсков цинічно заявив, що РФ не побачила «чітко сформульованої ініціативи» від України.

Офіцер батальйону «Свобода», екснардеп Андрій Іллєнко нагадав, що РФ ігнорувала попередні так звані перемир’я. Тому впливу на полі бою від нього не буде

ТСН.ua зібрав все, що відомо про великоднє перемир’я 2026 року.

Зауважимо, що минулого року диктатор Путін все ж погодився на «великоднє перемир’я», яке мало тривати від вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. Однак, за словами наших військових, на фронті кардинально нічого не змінилося і на Великдень лунали постріли і були ворожі штурми.

