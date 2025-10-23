ТСН у соціальних мережах

Чи можливе перемир'я з Росією: Зеленський відповів

Зеленський відповів на головне питання. Проте, за його словами, для цього потрібен посилений тиск на Російську Федерацію.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський відповів, чи можливе перемир’я з Росією.

Про це він сказав під час спілкування з ЗМІ перед засіданням Європейської ради у Брюсселі.

Відповідь Володимира Зеленського була прямою, але складалася з двох частин.

«Так, перемир’я можливе, і нам усім воно потрібне», — підтвердив президент.

Проте він одразу додав головну умову, без якої припинення вогню не відбудеться.

Зеленський чітко сформулював свою позицію: «Але для цього треба більше тиснути на Росію».

Нагадаємо, Володимир Зеленський, прибувши до Брюсселя, вкотре категорично виключив будь-які територіальні поступки з боку України. Водночас він підтвердив, що Київ готовий підтримати припинення вогню та будь-який формат переговорів. Однак, за словами президента, зміст цих переговорів є надзвичайно важливим, наголосивши: «Нам потрібна справедлива дискусія. Нам потрібен тривалий мир».

