Чи можливе перемир'я з Росією: Зеленський відповів
Зеленський відповів на головне питання. Проте, за його словами, для цього потрібен посилений тиск на Російську Федерацію.
Президент Володимир Зеленський відповів, чи можливе перемир’я з Росією.
Про це він сказав під час спілкування з ЗМІ перед засіданням Європейської ради у Брюсселі.
Відповідь Володимира Зеленського була прямою, але складалася з двох частин.
«Так, перемир’я можливе, і нам усім воно потрібне», — підтвердив президент.
Проте він одразу додав головну умову, без якої припинення вогню не відбудеться.
Зеленський чітко сформулював свою позицію: «Але для цього треба більше тиснути на Росію».
Нагадаємо, Володимир Зеленський, прибувши до Брюсселя, вкотре категорично виключив будь-які територіальні поступки з боку України. Водночас він підтвердив, що Київ готовий підтримати припинення вогню та будь-який формат переговорів. Однак, за словами президента, зміст цих переговорів є надзвичайно важливим, наголосивши: «Нам потрібна справедлива дискусія. Нам потрібен тривалий мир».