Чи можливе відновлення СРСР: у Кремлі зробили заяву

Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі переконують, начебто “фюрер” РФ Володимир Путін не має бажання відновити Радянський Союз. Мовляв, заявив, які стверджують протилежне, не відповідають дійсності.

Про це висловився речник диктатора Дмитро Пєсков.

"Володимир Путін не хоче відновити СРСР, тому що це неможливо. І він сам про це неодноразово говорив", - сказав Пєсков.

Окрім того, представник Кремля нахабно каже, мовляв, заяви про підготовку нападу Російської Федерації на НАТО - це "дурість".

Нагадаємо, днями Путін зробив несподівану заяву про відновлення Радянського Союзу. “Фюрер” лицемірно заявив, що це було б «безглуздим». За його словами, західні ЗМІ даремно звинувачують його в такому прагненні.