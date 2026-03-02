Чи можливий обмін територіями із РФ: Зеленський дав чітку відповідь

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає варіанти обміну прикордонних територій на захоплені Росією землі на сході. За його словами, стратегічні цілі окупантів на Донбасі залишаються незмінними, попри тимчасове «зменшення апетитів».

Про це президент сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Про неможливість територіального торгу

Відповідаючи на запитання журналістів щодо потенційного обміну українських територій (зокрема на Сумщині та Харківщині) на захоплені ворогом частини Донецької області, Президент наголосив на неспівмірності цих напрямків.

«Ми не можемо порівнювати ці землі. Ми не говоримо щодо обміну маленьких територій на кордоні на велику територію Донбасу або Донецької області, яку ми сьогодні контролюємо», — підкреслив Зеленський.

Чому Росія тримається за Донбас

Глава держави пояснив різницю між ситуацією на кордоні та на сході України:

Прикордоння: Утримувати ці території ворогу вкрай складно. Зеленський висловив впевненість, що прийде момент, коли ЗСУ остаточно витіснять окупантів із цих районів. «Тому це не подарунок [для них]», — додав він. Донбас: Схід залишається головною ціллю Кремля. Президент зауважив, що хоча зараз «апетит РФ трішечки зменшився», стратегічне завдання захопити регіон Москва не скасовувала.

Зеленський резюмував, що будь-яке порівняння цих територій у контексті «обміну» є недоречним, оскільки Україна ставить за мету повне відновлення територіальної цілісності.

Раніше президент України акцентував, що готовність до діалогу не означає згоду на територіальні поступки чи компроміси, які дозволять агресору відновити сили для майбутньої окупації.