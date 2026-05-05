- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 2 хв
Чи можна провести вибори під час короткого припинення вогню: у Раді відповіли
Корнієнко пояснив, чому навіть тимчасове припинення вогню не дозволяє провести вибори.
Проведення виборів під час війни чи навіть тимчасового припинення вогню неможливо.
Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради та керівник робочої групи з підготовки законодавства про вибори в особливий та післявоєнний період Олександр Корнієнко, передає LB.ua.
На його думку, безпекова ситуація не покращується, а навіть погіршується з точки зору атаки на мирних мешканців та цивільну інфраструктуру.
«І просто те, що ми бачимо на лівому березі Дніпра, в широкому контексті, то це, звичайно, жахливо. Це і Харківська область, Сумська, Чернігівська, дуже великі обстріли, Херсонська область, так само Херсон-місто», — розповів Корнієнко.
Тому перший віцеспікер вважає, що ніяких виборів під час короткострокових ceasefires (припинення вогню) бути не може.
Корнієнко наголосив, що виборчий процес можливий лише «за гарантованого миру і за наявності гарантій безпеки».
«Тільки при гарантованому мирі і з гарантованими гарантіями безпеки, коли можна провести всі наші процедури, про які ми тут багато говорили, — півроку написати закон, прийняти закон, обговорити закон… Ми маємо знову повторити, що під час відкритих воєнних дій, відкритої стадії конфлікту і в рамках воєнного стану неможливо проводити будь-які виборчі процедури. Це не є безпечно для громадян України, та інших учасників процесу, зокрема іноземних спостерігачів, представників та журналістів», — підсумував Корнієнко.
Раніше президент Зеленський розкрив, чому Росія та США наполягають на виборах в Україні.
Крім того, він вкотре розповів, чи братиме участь у наступних виборах.