Чи можна провести вибори під час короткого припинення вогню: у Раді відповіли

Чому під час війни неможливо провести вибори — пояснення Корнієнка / © Reuters

Проведення виборів під час війни чи навіть тимчасового припинення вогню неможливо.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради та керівник робочої групи з підготовки законодавства про вибори в особливий та післявоєнний період Олександр Корнієнко, передає LB.ua.

На його думку, безпекова ситуація не покращується, а навіть погіршується з точки зору атаки на мирних мешканців та цивільну інфраструктуру.

«І просто те, що ми бачимо на лівому березі Дніпра, в широкому контексті, то це, звичайно, жахливо. Це і Харківська область, Сумська, Чернігівська, дуже великі обстріли, Херсонська область, так само Херсон-місто», — розповів Корнієнко.

Тому перший віцеспікер вважає, що ніяких виборів під час короткострокових ceasefires (припинення вогню) бути не може.

Корнієнко наголосив, що виборчий процес можливий лише «за гарантованого миру і за наявності гарантій безпеки».

«Тільки при гарантованому мирі і з гарантованими гарантіями безпеки, коли можна провести всі наші процедури, про які ми тут багато говорили, — півроку написати закон, прийняти закон, обговорити закон… Ми маємо знову повторити, що під час відкритих воєнних дій, відкритої стадії конфлікту і в рамках воєнного стану неможливо проводити будь-які виборчі процедури. Це не є безпечно для громадян України, та інших учасників процесу, зокрема іноземних спостерігачів, представників та журналістів», — підсумував Корнієнко.

