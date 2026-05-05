ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
2 хв

Чи можна провести вибори під час короткого припинення вогню: у Раді відповіли

Корнієнко пояснив, чому навіть тимчасове припинення вогню не дозволяє провести вибори.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Чому під час війни неможливо провести вибори — пояснення Корнієнка

Чому під час війни неможливо провести вибори — пояснення Корнієнка / © Reuters

Проведення виборів під час війни чи навіть тимчасового припинення вогню неможливо.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради та керівник робочої групи з підготовки законодавства про вибори в особливий та післявоєнний період Олександр Корнієнко, передає LB.ua.

На його думку, безпекова ситуація не покращується, а навіть погіршується з точки зору атаки на мирних мешканців та цивільну інфраструктуру.

«І просто те, що ми бачимо на лівому березі Дніпра, в широкому контексті, то це, звичайно, жахливо. Це і Харківська область, Сумська, Чернігівська, дуже великі обстріли, Херсонська область, так само Херсон-місто», — розповів Корнієнко.

Тому перший віцеспікер вважає, що ніяких виборів під час короткострокових ceasefires (припинення вогню) бути не може.

Корнієнко наголосив, що виборчий процес можливий лише «за гарантованого миру і за наявності гарантій безпеки».

«Тільки при гарантованому мирі і з гарантованими гарантіями безпеки, коли можна провести всі наші процедури, про які ми тут багато говорили, — півроку написати закон, прийняти закон, обговорити закон… Ми маємо знову повторити, що під час відкритих воєнних дій, відкритої стадії конфлікту і в рамках воєнного стану неможливо проводити будь-які виборчі процедури. Це не є безпечно для громадян України, та інших учасників процесу, зокрема іноземних спостерігачів, представників та журналістів», — підсумував Корнієнко.

Раніше президент Зеленський розкрив, чому Росія та США наполягають на виборах в Україні.

Крім того, він вкотре розповів, чи братиме участь у наступних виборах.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie