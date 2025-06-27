Чи можна змусити Трампа підтримати санкції проти Росії: відповідь Мерца

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вирішальним чинником у припиненні війни Росії проти України може стати політична воля західних лідерів, зокрема президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню.

Мерц підкреслив, що війни рідко закінчуються лише дипломатією — зазвичай це або військова поразка, або економічне виснаження сторін. У нинішній ситуації, коли жодна зі сторін, які воюють, не демонструє готовності до капітуляції, саме економічний тиск стає головним інструментом впливу.

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«Ні Україна, ні Росія не готові до військової поразки. Але економічно обидві країни можуть протриматися довго», — пояснив політик.

Єдиним реальним шляхом тиску на Кремль Мерц вважає посилення санкцій. Водночас, як він зазначив, Дональд Трамп досі не підтримав ідею жорсткіших санкцій проти Росії, оскільки ті можуть впливати й на американську економіку.

«Санкції шкодять не лише Росії. Вони мають побічний ефект і для економіки США. Але саме президент матиме останнє слово в цьому питанні», — наголосив Мерц.

Він запевнив, що активно працює над тим, щоб Європейський Союз і Сполучені Штати запровадили санкції спільно. Та ключовим залишається питання — чи зможе Трамп, який публічно неодноразово заявляв про своє бачення конфлікту, взяти історичну відповідальність і стати політичним каталізатором змін.

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Мерц переконаний, що лише єдина позиція Заходу — в економічному й дипломатичному тиску — може змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 87 суб’єктів, які мають стосунок до виробництва і постачання компонентів для дронів-камікадзе Shahed.

До списку потрапили 52 фізичні особи — громадяни Російської Федерації — та 35 юридичних осіб: 34 з Росії й одна — з Китаю.

Проте Росія обходить західні санкції за допомогою нової криптовалюти A7A5, яку запустили в Киргизстані. Її створив молдавський олігарх-втікач. За даними Financial Times, цей токен, який є першим стейблкоїном, прив’язаним до російського рубля, уже перегнав близько $9,3 мільярда через криптобіржу Grinex за чотири місяці.

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