Чи можуть послабити санкції проти РФ за результатами саміту на Алясці: думка експерта

Санкції проти РФ / © ТСН.ua

Реклама

Росія зможе накопичувати нові сили та розбудовувати свій ВПК, якщо скасують санкції. Армія РФ неминуче розпочне новий наступ.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Олег Саркіц, експерт з економічних питань.

«Ми разом з партнерами маємо бути певні, що наміри РФ — не порожні балачки. Через місяць-два вони накопичать нові сили, будуть розбудовувати свій ВПК разом з КНР і почнуть новий наступ», — пояснив він.

Реклама

Представники ЄС заявили, додає Саркіц, що не будуть знімати санкції одразу після саміту або за його результатами.

«Буде робитися аналіз. І вже дивлячись на перспективу буде ухвалюватися рішення, чи можливо послаблення санкцій, чи буде застосований взагалі 19-й пакет, який навпаки буде тиснути на РФ», — зазначив він.

І якщо щось піде не так, як планує адміністрація Трампа, сказав міністр фінансів США Скотт Бессант, розглядатимуть застосування вторинних та поглиблених санкцій проти Росії.

Нагадаємо, США тимчасово послабили санкції проти РФ напередодні зустрічі на Алясці.