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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чи можуть США отримати в управління ЗАЕС: Зеленський оцінив перспективи такого партнерства

Президент наголосив, що без України ЗАЕС працювати не буде.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
ЗАЕС

Американський менеджмент ЗАЕС можливийлише за участю українського персоналу

Україна готова до взаємовигідного партнерства зі Сполученими Штатами у багатьох сферах. Але стосовно Запорізької атомної станції виникає ціла низка складних питань.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами у вівторок, 22 квітня.

«Запорізька станція — вона сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів, при всій повазі, не вистачить. Потрібен наш технічний склад. Америка на технічному та політичному рівні розуміє, що формат менеджменту цієї станції можливий лише з нашими технічними працівниками», — зауважив президент.

За його словами, крім управління станцією одразу виникають питання щодо безпеки цих людей та їхніх сімей, а також доступу до необхідних ресурсів для забезпечення роботи станції.

«З’являються питання: доступ до води, інфраструктура, життя цих людей (вони громадяни України), їхня безпека, що з Енергодаром, де вони будуть жити, що з їхніми дітьми — повернути дітей додому чи ні? Багато питань. Що можна підписати? На що можна погодитись? Якщо ця станція сьогодні під росіянами, а завтра може бути під американцями — то що буде з людьми?» — сказав Зеленський.

Він також додав, що Україна готова спільно з американцями відновити ЗАЕС і разом заробляти гроші на електриці, але для цього росіяни мають залишити станцію. Втім, жодних пропозицій щодо ЗАЕС з боку США досі не було.

«Я думаю, що це нормально. Але я жодного разу не чув таких пропозицій офіційно, хоча подібних меседжів і чуток багато. Україна не проти партнерства з Америкою в тому чи іншому напрямку, відновлення роботи, будь-якої інфраструктури, будь-якого підприємства. Чому ні? У нас зараз є „Мотор Січ“ — сьогодні прилетіла ракета. Якщо завтра мені дають на Запоріжжя Patriot з американцями, який захищатиме „Мотор Січ“, нехай заходять, і будемо працювати разом на „Мотор Січі“. Те саме зі станцією», — пояснив свою позицію президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не боїться «йти у партнерство» з США, «але партнерство — це партнерство».

Нагадаємо. США вигадали спосіб, щоб ЗАЕС не стала проблемою на переговорах. В межах мирної угоди розглядають станцію як нейтральну зону.

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