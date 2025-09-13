Чи можуть українських чоловіків мобілізувати за кордоном до армії ЄС: юрист дав ґрунтовне пояснення

Євросоюз. / © Associated Press

На тлі війни в України та розмов про цілком можливий напад РФ на НАТО деякі країни серйозно замислились над своєю обороною і озброєнням, військовою службою своїх громадян, створення резервів тощо.

Чи загрожує мобілізація в країнах ЄС українським чоловікам з тимчасовим захистом або зі статусом біженця, розповів юрист Сергій Ланкін в коментарі “УНІАН”.

Фахівець пояснив, що надання громадянам України тимчасового захисту передбачено окремою директивою Євросоюзу, а от статус біженця – це міжнародно визнаний статус особи, яка внаслідок певних обставин вимушено покинула країну проживання.

За словами адвоката, наявність обох статусів українців за кордоном не впливає на необхідність ставати та військовий облік, а також не звільняє від мобілізації в Україні. Всі такі громадяни 25-60 років, які є військовозобов'язаними, мають стати на військовий облік. Якщо вони не мають причин для відстрочки чи бронювання, то можуть бути мобілізовані в Україні.

Ланкін пояснив: якщо громадянин України отримує статус біженця за кордоном, то не втрачає українське громадянство, а тому підлягає військовому обліку та мобілізації на загальних підставах вдома.

Громадянин України з тимчасовим захистом чи статусом біженця не може бути призваний до Збройних сил будь-якої з країн Євросоюзу, у якій перебуває, адже не є її громадянином.

На думку адвоката, якщо особа стала громадянином Євросоюзу і відмовилася від українського, то на неї вже не поширюються правила військового обліку в Україні. Саме тому вона не може бути мобілізована в Україні. Однак, така особа може бути потенційно призвана на військову службу у країні свого громадянства в порядку та у віці, який передбачено національним законодавством тієї держави.

Нагадаємо, The Guardian пише про те, що війна безпосередньо перекинулася на НАТО після того, як дрони РФ атакували Польщу вночі 10 вересня. До цього моменту війна Росії в Україні не мала помітного впливу для країн-членів Альянсу. І хоч вторгнення безпілотників РФ не можна назвати військово значним, але цей інцидент якісно відрізняється від усього, що відбувалося від лютого 2022-го.