Чи наблизять переговори у Стамбулі закінчення війни: експерт назвав важливу умову

Колишній секретар польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО Пьотр Кульпа / © скриншот з відео

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Україно-російські перемовини у Стамбулі, старт яких очікується вже завтра, 15 травня, зрештою можуть призвести до укладання мирної угоди та закінчення війни. Але на цей процес і ситуацію загалом впливають надто багато чинників, що ускладнює прогнозування результату.

Про це розповів голова правління Республіканського фонду України, колишній секретар польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО Пьотр Кульпа в інтерв’ю «24 Каналу».

Експерт зауважив, що на швидкий результат від стамбульських переговорів можна не чекати. На його думку, значною мірою на це вплинуть тарифні перемовини між Пекіном і Вашингтоном.

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Водночас не можна применшувати значення того, що на четвертому році війни сторони нарешті зустрічаються віч-на-віч у дипломатичному полі, а не лише на полі бою. Тож переговори в Туреччині потенційно можуть стати кроком до миру, але це залежатиме від того, чи зможуть США переконати Китай вплинути на Путіна, щоб він погодився припинити війну. Кульпа зауважив, що китайський лідер Сі Цзіньпін здатен це зробити.

За його словами, зараз ситуація видається дуже позитивною для України, адже Кремлю не вдалося усунути від переговорного процесу ані Україну, ані Європу. Втім, наразі невідомо, чи ризикне кремлівський диктатор особисто приїхати і зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. За попередніми оцінками, ймовірність цього досить мала.

«Якщо не буде Путіна, приїдуть представники Росії. Якщо вони повторюватимуть свою маячню про денацифікацію, захоплені території, обмеження потенціалу української армії, то потраплять у пастку. Адже весь світ чітко побачить, в якому неадекваті перебувають росіяни», — наголосив Пьотр Кульпа.

Нагадаємо, дипломат Володимир Огризко, коментуючи майбутні переговори в Туреччині, заявив, що примустити РФ до миру можуть лише поразки та втрати на фронті або жахливі й катастрофічні санкції.

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