Чи наблизять переговори в Абу-Дабі мир в Україні: в Sky News розкрили подробиці

В Об’єднаних Арабських Еміратах стартував процес, який може стати вирішальним для завершення війни. Вперше від моменту повномасштабного вторгнення 2022 року переговорники зі Сполучених Штатів, України та Росії сіли за один стіл для обговорення умов миру.

За інформацією журналістів, тристоронні консультації з питань безпеки проходять в Абу-Дабі. Наразі цей етап переговорів характеризують як «неформальний», проте джерела стверджують, що вже сьогодні пізніше мають відбутися більш офіційні та «формальні» дискусії.

Мета цих зусиль — досягнення всеосяжної угоди про припинення війни. Факт проведення переговорів підтвердили й у Кремлі, проте одразу висунули свої ультиматуми, пов’язані з територіальним розподілом.

Переговорам в Абу-Дабі передували інтенсивні дипломатичні контакти. Зокрема, троє американських посланців, серед яких Стів Віткофф та Джаред Кушнер, 22 січня провели чотиригодинну зустріч із Володимиром Путіним у Москві.

Паралельно президент США Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

В чому головна перешкода

За інформацією Sky News, ключовою проблемою залишається питання територій. Росія наполягає на передаванні контролю над приблизно 20% території Донецької області, які їй не вдалося захопити військовим шляхом. Україна натомість категорично відмовляється виводити війська з цих районів.

Водночас Кремль сигналізує, що нібито готовий обговорювати обмін територіями, зокрема в межах Донецької та Луганської областей.

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про «значний прогрес» у переговорах, зазначивши, що сторони наблизилися до вирішення останнього питання.

Водночас кореспондентка Sky News Саллі Локвуд застерігає: очікування слід стримувати, адже подібні спроби домовитися вже неодноразово завершувалися безрезультатно.

Нагадаємо, до цього президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на тристоронніх переговорах між Україною, США та Росією в Абу-Дабі (ОАЕ) ключовим буде питання Донбасу.