Війна Росії з НАТО: Костенко відповів, чи буде готовий Путін воювати з ЄС

Роман Костенко розповів про війну РФ з НАТО

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Німецька розвідка прогнозує, що кремлівський очільник Володимир Путін буде готовий до війни із НАТО до 2023 року. Проте це буде залежати від того, як саме відбуватимуться бойові дії на території України.

Про це сказав секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко журналістці «Новини LIVE».

«Зараз ми їх виснажуємо так, що вони не зможуть вести бойові дії з НАТО. І знову ж таки: що таке НАТО?.. Це США чи вони розраховують, що Сполучені Штати вийдуть і залишиться лише Європа? Якщо залишиться лише Європа, то загроза існує. Якщо будуть і США, то загроза меншає», — сказав Костенко.

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На його думку, якщо Путін захопить Україну, Європа і США здадуть Україну, то наступними будуть вони.

«Це точно. Таке враження, що вони цього не розуміють. Але це розуміє кожний військовий, кожний, хто хоча б трохи розуміє, як працює геополітика, і як історично поводиться РФ. Там, де слабкість, там відразу використовують військову силу», — сказав Костенко.

Тож, ймовірність нападу РФ на Альянс в майбутньому залежить від того, як розвиватимуться події на полі бою, додав він.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що дві країни ЄС можуть направити війська до України. Ексгенерал армії США Кларк розповів подробиці.

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