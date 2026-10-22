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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чи напав би Путін на Україну за Трампа — Зеленський відповів

Повномасштабна війна Росії проти України була неминучою. Проте її початок можливо було б відтермінувати, вважає президент Зеленський.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський вважає, що диктатор Путін все одно напав би на нашу країну. Президентство Трампа навряд чи стримало б його.

Про це український лідер сказав в одному з інтерв’ю, повідомляє Clash Report.

«У Трампа і Путіна досі особливі стосунки. Можливо, ці стосунки могли б запобігти вторгненню до України, якщо Трамп був би президентом. Але Трамп не вічно в президентському кріслі. Коли його президенство закінчилося б, Путін не змінив би свою мету — окупацію України, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп висловив думку, що якби він на той момент був президентом США, то Путін не почав би війну проти України.

Одразу після свого переобрання президентом Дональд Трамп заявив, що припинить війни у світі. Під час виборчої кампанії він не раз обіцяв, що зупинить війну в Україні за 24 години.

На думку зовнішньополітичних експертів Роберта О’Брайєна та  Елбріджа Колбі, Путін не наважився напасти на Україну раніше, тому що не міг передбачити реакцію президента Трампа.

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