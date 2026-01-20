Чи насправді мирні переговори зайшли у глухий кут – відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори щодо врегулювання поточної ситуації тривають, і жодних ознак глухого кута наразі не спостерігається.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами.

«Ну, я глухого куту поки що не бачу. Працюють над документами. Як я казав, вже така достатньо тривіальна фраза — остання миля і вона найскладніша. Але, тим не менше, це правда. Маємо те, що ми маємо», — сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що контакти між сторонами тривають постійно і ведуться за участю кількох ключових переговорників.

«Що стосується розмов, так вони постійні, і точно не про глухий кут. От я кілька разів спілкувався вже з Умєровим, і він на зв’язку з Віткоффом, з Кушнером, і я спілкувався з ним ввечері, сьогодні о шостій ранку. З Умєровим вночі, а вони дзвонили разом з Арахамією. Тому, чесно кажучи, дуже багато енергії в спілкуваннях, але потрібен результат», — сказав президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна працює з партнерами зі США і Європи над документами щодо мирного врегулювання, гарантій безпеки і відновлення.

17 грудня Українська делегація на чолі з ключовими представниками сектору безпеки та парламенту прибула до Сполучених Штатів Америки для проведення низки зустрічей з американською стороною.