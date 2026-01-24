Чи не перегнув Зеленський палицю у критиці Європи: The Telegraph про жорстку риторику українського президента

Зеленський у Давосі / © Associated Press

Думки політологів та політичних експертів щодо гучної промови Володимира Зеленського у Давосі розділилися: частина вважає, що українському лідерові не варто було так сильно критикувати Європу, яка нещодавно надала Україні черговий пакет допомоги. Інші ж вважають, що така критика необхідна.

У The Telegraph з’ясовували, чи не перегнув палицю президент Зеленський у Давосі.

У своїй промові на Всесвітньому економічному форумі український президент жорстоко розкритикував європейський континент.

«Минулого року тут, у Давосі, я завершив свою промову словами: „Європа повинна знати, як захистити себе“. Минув рік — і нічого не змінилося», — обурювався він.

Президент розкритикував схильність Європи жорстко говорити про оборону, про Україну, про Путіна та російські санкції, а потім майже нічого не робити. «Не можна побудувати новий світовий порядок лише на словах», — сказав Зеленський.

Мабуть, найболючішими були порівняння Зеленським дій Європи з діями адміністрації Дональда Трампа в Америці. Він зазначив, як Америка успішно почала захоплювати нафтові танкери, частину тіньового флоту Росії та життєво важливе джерело фінансування військової машини Путіна, тоді як «російська нафта транспортувалася прямо вздовж європейських берегів». Тим часом Мадуро перебуває у в’язниці Нью-Йорка, а «Путін — ні».

«Дехто скаже, що їдка промова Зеленського була недоречною, враховуючи всю фінансову, дипломатичну та військову допомогу, яку європейські лідери надали Україні з лютого 2022 року. Але після майже чотирьох років майже постійного благання та необхідності витягувати з Європи значну підтримку, як зубами, чесно кажучи, його слова були цілком справедливими», — зазначають у виданні.

The Telegraph нагадує, що протягом багатьох років європейці мали чимало можливостей посилити тиск на Росію — чи то запровадити жорсткіші санкції, чи то надати зброю, таку як ракети «Томагавк» та винищувачі. Коли європейська допомога надходила, її часто було занадто мало і занадто пізно.

Оцінка Зеленським стану континенту журналісти називають жорстокою, але абсолютно правильною. Ще до вторгнення Путіна Європа обіцяла Україні членство в НАТО та ЄС — обіцянки, які непомітно відкладалися (у випадку ЄС) або відверто порушувалися (у випадку НАТО). І все це попри численні обіцянки європейських лідерів, зокрема британського прем’єра Кіра Стармера, підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно».

Автор статті зазначає, що пункти, які Зеленський порушив у своїй промові, не є новими. Вони вже деякий час є предметом розмов пошепки по всьому континенту. Але це вперше друг Європи висловив їх вголос.

«Український президент каже це не для того, щоб завдати болю своїм європейським союзникам, а для того, щоб вивести їх із сплячого стану, що веде до подальшої небезпеки та кризи, в якому вони зараз опинилися. Якщо Зеленський не зможе змусити Європу послухати його, то ніхто не зможе», — підсумували у виданні.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав головні тези гучного виступу Зеленського на Всесвітньому економічному форумі, після якого зал бурхливо аплодував українському лідерові.