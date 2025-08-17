- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 89
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи не втомився ЄС від допомоги: відповідь фон дер Ляєн про майбутнє підтримки України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має стати “сталевим дикобразом”, якого не зможе проковтнути жоден нападник.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну в зміцненні оборони та безпеки.
Про це вона заявила під час брифінгу.
“Ми повинні мати сильні гарантії безпеки в інтересах України та всієї Європи. Україна має бути здатною зберегти свій суверенітет і територіальну цілісність. Не може бути жодних обмежень для Збройних сил України”, – наголосила фон дер Ляєн.
За її словами, майбутня система гарантій має зробити Україну “сталевим дикобразом” – країною, яку неможливо перемогти чи “перетравити” будь-якому нападнику.
ЄС, зазначила президентка ЄК, готовий допомагати у створенні такої оборонної моделі, адже мова йде не лише про безпеку України, а й про захист усього європейського континенту.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 18 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Разом з ним вирушать федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.