Чи не втомився ЄС від допомоги: відповідь фон дер Ляєн про майбутнє підтримки України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну в зміцненні оборони та безпеки.

Про це вона заявила під час брифінгу.

“Ми повинні мати сильні гарантії безпеки в інтересах України та всієї Європи. Україна має бути здатною зберегти свій суверенітет і територіальну цілісність. Не може бути жодних обмежень для Збройних сил України”, – наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, майбутня система гарантій має зробити Україну “сталевим дикобразом” – країною, яку неможливо перемогти чи “перетравити” будь-якому нападнику.

ЄС, зазначила президентка ЄК, готовий допомагати у створенні такої оборонної моделі, адже мова йде не лише про безпеку України, а й про захист усього європейського континенту.

