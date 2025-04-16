Чи обговорюють країни ЄС відправлення військових радників до України: відповідь Єврокомісії

ЄС обговорює відправлення військових радників до України

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Європейський Союз вивчає можливість надсилання військових радників до України для підготовки українських військових.

Про це під час брифінгу у Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, передає видання «Європейська правда».

За її словами, питання обговорювалося 14 квітня на засіданні Ради ЄС у форматі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

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«Дійсно, це питання обговорюється, але головне тут — підтримати Україну та максимально зміцнити її. Також тривають обговорення щодо адаптації до місії, але наразі я не можу поділитися додатковою інформацією», — зазначила речниця Єврокомісії.

Вона ухилилася від відповіді, чи планується розгортання тренувальної місії після можливого перемир’я або під час активних бойових дій.

Нагадаємо, генсек НАТО закликав не повторювати помилок Мінських домовленостей.