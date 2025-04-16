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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чи обговорюють країни ЄС відправлення військових радників до України: відповідь Єврокомісії

На засіданні Ради ЄС обговорили відправлення військових радників до України.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Військові Франції

ЄС обговорює відправлення військових радників до України

Європейський Союз вивчає можливість надсилання військових радників до України для підготовки українських військових.

Про це під час брифінгу у Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, передає видання «Європейська правда».

За її словами, питання обговорювалося 14 квітня на засіданні Ради ЄС у форматі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

«Дійсно, це питання обговорюється, але головне тут — підтримати Україну та максимально зміцнити її. Також тривають обговорення щодо адаптації до місії, але наразі я не можу поділитися додатковою інформацією», — зазначила речниця Єврокомісії.

Вона ухилилася від відповіді, чи планується розгортання тренувальної місії після можливого перемир’я або під час активних бойових дій.

Нагадаємо, генсек НАТО закликав не повторювати помилок Мінських домовленостей.

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