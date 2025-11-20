Чи отримає Україна далекобійні ракети: Мерц заінтригував заявою

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Україна отримає ракети дальнього радіусу дії.

Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Anadolu Ajansi.

«Протягом кількох місяців ми інтенсивно працюємо з урядом України над реалізацією проєктів щодо ракет дальнього радіусу дії, як ми це технічно називаємо. Українська армія буде оснащена такими системами озброєння», — сказав він.

Деталі щодо кількості ракет та термінів їх надання він не уточнив.

«Ми домовилися, що більше не будемо публічно обговорювати деталі, оскільки вважаємо, що певна неоднозначність є необхідною, особливо для російської сторони, щодо обсягу нашої військової підтримки в цій сфері. Я можу лише сказати, що ми робимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння, що мають відповідну дальність дії. І це триватиме в найближчі тижні та місяці, якщо буде потрібно, аж до виробництва таких систем озброєння в самій Україні», — додав Мерц.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 травня у Берліні провів переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. За підсумками зустрічі очільники обох країн заявили про підписання спільної угоди про виробництво далекобійної зброї. Як згодом заявило Міноборони Німеччини, вже за кілька тижнів німецькі далекобійні ракети можуть бути в Україні, але там не назвали, що це саме за далекобійна зброя і чи це ракети TAURUS дальністю 500 км.

Німеччина також надасть новий пакет військової допомоги Україні на п’ять мільярдів євро, писало видання Reuters з посиланням на німецького міністра оборони.

Мерц також заявив, що США, Німеччина, Велика Британія та Франція скасовують обмеження на дальність застосування озброєнь, які вони постачають Україні.

«Більше не існує обмежень на дальність дії зброї, яку постачають Україні — ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. І з боку американців також немає», — сказав Мерц на форумі телеканалу WDR.