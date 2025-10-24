Чи отримає Україна далекобійну зброю: Зеленський дав відповідь

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дали відповіді на ключове питання про надання Україні далекобійної зброї. Глава британського уряду підтвердив, що Лондон збільшує постачання ракет, а обговорення щодо далекобійних систем «триває».

Про це вони заявили під час спілкування лідерів країн коаліції охочих і Генсека НАТО з журналістами.

Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про далекобійну зброю, зазначив, що Україна шукає всі способи тиску на Путіна.

Реклама

«Щодо дальнобійних заходів… між нами кажучи, у нас зараз цю функцію виконують дрони, і ми раді, що маємо таких надійних партнерів, як Великобританія, інші країни, які допомагають нам», — заявив президент.

Він також додав, що США почали надавати «деякі потужні інструменти оборони», які допомагають боротися з балістикою. Зеленський наголосив, що ці системи критично необхідні, «доки не знайдемо шанс виробляти власні».

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, у свою чергу, наголосив, що головна тема розмови — це підтримка України напередодні зими, оскільки Путін атакує енергетичний сектор.

«Ми більше ракет зараз надаємо в Україні з Британії. І ми якраз зараз підтримуємо далекобійну зброю, це обговорення триває», — заявив Стармер.

Реклама

Глава британського уряду підкреслив, що і «Коаліція охочих», і Європейський Союз працюють «як одне ціле» для захисту України.

«Ми всі сказали, що ми всі працюємо з президентом Трампом, ми всі працюємо як одне ціле. І, звичайно, підтримуємо Україну по ракетах… Звичайно, це (енергетику) треба захищати. Ми сьогодні говорили про те, як ці атаки зупинити і як краще захищати енергетику», — підсумував Стармер.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що Париж продовжить зміцнювати військову підтримку України та посилювати санкційний тиск на Росію. У межах Коаліції охочих Франція планує передати нові ракети Aster для систем ППО SAMP/T, винищувачі «Міраж» та розширити програми підготовки українських військових.

Макрон також наголосив на важливості підтримки енергетичної стійкості України та закликав ЄС підготувати 20-й пакет санкцій, щоб збільшити ціну війни для Кремля.