Чи отримає Україна ліцензії на виробництво ракет для Patriot: Рубіо озвучив деталі перемовин

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки та Україна розпочали активні переговори щодо надання Києву офіційних ліцензій на самостійне виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Цей стратегічний крок спрямований на посилення української протиповітряної оборони в умовах російських атак, хоча й вимагатиме значного часу для повноцінної реалізації.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо у середу, 2 вересня, в ефірі The Brian Kilmeade Show.

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Деталі американсько-українських переговорів

За словами Марка Рубіо, можливе укладання такої угоди справді перебуває на стадії обговорення, проте воно жодним чином не розв’яже нагальних потреб українського війська. Американський дипломат наголосив, що нарощування виробництва високотехнологічної зброї вимагає будівництва спеціалізованих заводів, тому фізична реалізація проєкту займе кілька років.

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«Це якраз зараз обговорюється, але це не є негайним рішенням. Нарощування виробництва такої високотехнологічної зброї займає кілька років, які потрібні для будівництва нових заводів», — пояснив державний секретар США.

Окрім ракетного питання, посадовець також відповів на запитання журналістів щодо ймовірного обміну українськими технологіями дронів зі Сполученими Штатами. Він зазначив, що Вашингтон завжди відкритий до взаємовигідного партнерства для посилення власної оборони, але такі ініціативи є виключно довгостроковими проєктами.

Ліцензії на виробництво Patriot — останні новини

Ще в середині липня з’явилася інформація, що Сполучені Штати розпочали процес надання Україні ліцензій на виготовлення ракет-перехоплювачів. Тоді повідомлялося, що американська оборонна компанія Lockheed Martin повністю підтримує це рішення, а передавання технічної документації може тривати менше кількох місяців.

Проте вже наприкінці липня ситуація кардинально змінилася, коли президент США Дональд Трамп відмовився погодити надання дозволу через серйозні побоювання щодо витоку секретних технологій. Очільник Білого дому пояснив, що американські військові розробки неможливо просто скопіювати, тому Вашингтон має бути максимально обережним під час передавання таких інновацій іншим державам.

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Американський лідер тоді прямо визнав наявність серйозних страхів щодо того, що колись ця передова зброя може бути використана проти самих Сполучених Штатів. Трамп нагадав про подібні неприємні прецеденти в історії та додав, що сьогодні Америці необхідно суттєво пришвидшити власне виробництво для поповнення спустошених запасів.

Згодом колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог пояснив, що затримка з ліцензуванням пов’язана виключно з бізнес-інтересами американських оборонних гігантів, а не з політикою. За його словами, виробники озброєння дуже занепокоєні питанням збереження власної інтелектуальної власності, хоча сам генерал пообіцяв особисто переконати Дональда Трампа змінити це рішення.

Водночас військові експерти попереджають, що навіть за наявності політичної волі налагодження випуску ракет-перехоплювачів в Україні не стане швидким процесом. Головною загрозою для майбутнього підприємства є російські обстріли, тому Києву доведеться максимально розпорошувати потужності по всій території країни, щоб ворогу було важче їх вразити.

Окрім безпекових викликів, українська сторона гарантовано стикнеться з проблемою тривалого очікування необхідних деталей для збирання готових боєприпасів. Фахівці наголошують, що наразі немає жодних гарантій пріоритетності нашої держави серед інших клієнтів компанії, тому власне виробництво Patriot варто розглядати лише як довгострокову інвестицію в безпеку.

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