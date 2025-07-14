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Чи отримає Україна нові батареї та ракети Patriot — заява Трампа
За словами Трампа, 17 систем Patriot готуються до відправлення в Україну.
Президент Дональд Трамп заявив, що Україна отримає 17 Patriot від третіх країн.
Про це він сказав на брифінгу разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте з Білого дому.
«У нас є одна країна, яка готує до відправки 17 Partiot. Тож ми укладемо угоду, за якою 17-ка піде, або значна частина з 17 піде на поле бою. І це можна зробити дуже швидко», — запевнив президент США.
За його словами, деякі системи приїдуть «дуже скоро, уже за кілька днів».
Зауважимо, що раніше Трамп відповідав, що постачання Україні нових «петріотів» — «це дуже дорого».
Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп підтвердив нову угоду про виготовлення американської зброї для України за рахунок Європи.
Також він попередив, що якщо РФ не укладе угоду з Україною за 50 днів, він накладе вторинні санкції.