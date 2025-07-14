ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
911
Час на прочитання
1 хв

Чи отримає Україна нові батареї та ракети Patriot — заява Трампа

За словами Трампа, 17 систем Patriot готуються до відправлення в Україну.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Україна отримає 17 "Петріотів" - несподівана обіцянка Трампа

Україна отримає 17 «Петріотів» — несподівана обіцянка Трампа / © ТСН.ua

Президент Дональд Трамп заявив, що Україна отримає 17 Patriot від третіх країн.

Про це він сказав на брифінгу разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте з Білого дому.

«У нас є одна країна, яка готує до відправки 17 Partiot. Тож ми укладемо угоду, за якою 17-ка піде, або значна частина з 17 піде на поле бою. І це можна зробити дуже швидко», — запевнив президент США.

За його словами, деякі системи приїдуть «дуже скоро, уже за кілька днів».

Зауважимо, що раніше Трамп відповідав, що постачання Україні нових «петріотів» — «це дуже дорого».

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп підтвердив нову угоду про виготовлення американської зброї для України за рахунок Європи.

Також він попередив, що якщо РФ не укладе угоду з Україною за 50 днів, він накладе вторинні санкції.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie