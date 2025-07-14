Україна отримає 17 «Петріотів» — несподівана обіцянка Трампа / © ТСН.ua

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Президент Дональд Трамп заявив, що Україна отримає 17 Patriot від третіх країн.

Про це він сказав на брифінгу разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте з Білого дому.

«У нас є одна країна, яка готує до відправки 17 Partiot. Тож ми укладемо угоду, за якою 17-ка піде, або значна частина з 17 піде на поле бою. І це можна зробити дуже швидко», — запевнив президент США.

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За його словами, деякі системи приїдуть «дуже скоро, уже за кілька днів».

Зауважимо, що раніше Трамп відповідав, що постачання Україні нових «петріотів» — «це дуже дорого».

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп підтвердив нову угоду про виготовлення американської зброї для України за рахунок Європи.

Також він попередив, що якщо РФ не укладе угоду з Україною за 50 днів, він накладе вторинні санкції.

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