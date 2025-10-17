- Дата публікації
Чи отримає Україна ракети “Томагавк” від США: що відповів Трамп
Президент США підтвердив, що питання далекобійної зброї є на порядку денному зустрічі.
Під час розмови з журналістами в Білому домі, яка відбулася у п’ятницю, 7 жовтня, президент США Дональд Трамп підтвердив, що обговорюватиме з українським президентом Володимиром Зеленським питання постачання Україні ракет Tomahawk та іншої зброї.
Про це стало відомо з прямої трансляції зустрічі президентів у Білому домі.
Трампа запитали, чи може він надати далекобійну зброю, щоб зрівняти сили України та Росії на полі бою.
«Ми про все будемо говорити. Це питання на порядку денному, як-то кажуть», — заявив він.
Трамп додав, що Україні потрібні не лише «Томагавки», а ще «купа іншої потужної зброї», яку США надають уже майже чотири роки.
«Сподіваюся, що ця зброя буде непотрібна, що можна, не озброюючи Україну до зубів, зупинити війну. Я думаю, що ми до цього наближаємося», — висловив надію американський президент.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін «не люблять один одного». Тому він зробить усе, щоб їхня майбутня зустріч була комфортною для всіх.