Чи отримає Україна ракети “Томагавк” від США: що відповів Трамп

Президент США Дональд Трамп

Реклама

Під час розмови з журналістами в Білому домі, яка відбулася у п’ятницю, 7 жовтня, президент США Дональд Трамп підтвердив, що обговорюватиме з українським президентом Володимиром Зеленським питання постачання Україні ракет Tomahawk та іншої зброї.

Про це стало відомо з прямої трансляції зустрічі президентів у Білому домі.

Трампа запитали, чи може він надати далекобійну зброю, щоб зрівняти сили України та Росії на полі бою.

Реклама

«Ми про все будемо говорити. Це питання на порядку денному, як-то кажуть», — заявив він.

Трамп додав, що Україні потрібні не лише «Томагавки», а ще «купа іншої потужної зброї», яку США надають уже майже чотири роки.

«Сподіваюся, що ця зброя буде непотрібна, що можна, не озброюючи Україну до зубів, зупинити війну. Я думаю, що ми до цього наближаємося», — висловив надію американський президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін «не люблять один одного». Тому він зробить усе, щоб їхня майбутня зустріч була комфортною для всіх.