Полковник США розповів, чи змінять ракети "Томагавк" перебіг війни

"Томагавк" / © Associated Press

Нова угода між США, НАТО та європейськими країнами передбачає закупівлю зброї для України. Однак експерти застерігають: жодна окрема система озброєнь, навіть ракети «Томагавк», не здатна кардинально змінити перебіг війни

Про це розповів полковник армії США у відставці та професор Військово-морського коледжу США Френк Собчак в інтерв’ю «Радіо Свобода«.

За його словами, поки що не зрозуміло, які саме обмеження діятимуть у рамках цієї угоди. Водночас він наголосив, що жодна окрема зброя не здатна докорінно змінити перебіг війни.

«Чи будуть включені „Томагавки“, також під питанням, але я б зазначив, що не існує єдиної системи зброї, яка б змінила хід подій на користь будь-якої зі сторін. Суть конфлікту полягає в національній волі, оборонно-промисловій базі та людських ресурсах. Перемога для однієї чи іншої сторони настане лише тоді, коли один із цих боксерів першим знепритомніє», — сказав він.

Собчак також оцінив українську розробку — крилату ракету «Фламінго». Він назвав її цікавою тактичною новацією, проте зауважив, що ситуація з нею така ж, як і з «Томагавками»: сама по собі вона не стане переломним фактором.

Експерт підкреслив, що доля війни залежить не від окремих систем, а від сукупності ресурсів і здатності країни витримувати довготривале протистояння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Пентагоні розглядають можливість перенаправлення зброї та обладнання, які раніше були виділені для України, назад до американських арсеналів. Це може означати, що мільярди доларів, призначені на підтримку Києва, будуть використані для поповнення власних запасів США.