Чи отримає Україна ракети Tomahawk: Зеленський дав відповідь

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що питання постачання американських крилатих ракет Tomahawk було відкрито порушено під час його зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Про це він сказав на прес-конференції після зустрічі.

«Ми говорили про Tomahawk, я абсолютно відкритий тут з вами, ми хотіли б це», — повідомив Зеленський.

Реклама

За словами українського президента, наразі постачання ракет Tomahawk не є вирішеним питанням.

«І також це є позиція американської сторони на даний момент, але ніхто не скасовував цю тему для перемовин, ми маємо попрацювати над цим», — підкреслив Зеленський.

Він додав, що не може розкрити всіх деталей перемовин і порадив звертатися із запитаннями до американської сторони.

Нагадаємо, Зеленський, одразу після зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі, провів терміновий груповий телефонний дзвінок із ключовими європейськими лідерами та представниками НАТО. Ця конференція була організована для того, щоб надати їм «оновлену інформацію» про переговори з Трампом.

Реклама

Серед учасників, яких згадав Зеленський, були прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, прем’єр Польщі Дональд Туск, а також лідери Великої Британії, Фінляндії, Норвегії та голова Європейської ради. Зеленський назвав їх основними представниками «Коаліції охочих».