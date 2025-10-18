- Дата публікації
Чи отримає Україна ракети Tomahawk: Зеленський дав відповідь
Після зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський повідомив про обговорення постачання ракет Tomahawk.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що питання постачання американських крилатих ракет Tomahawk було відкрито порушено під час його зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Про це він сказав на прес-конференції після зустрічі.
«Ми говорили про Tomahawk, я абсолютно відкритий тут з вами, ми хотіли б це», — повідомив Зеленський.
За словами українського президента, наразі постачання ракет Tomahawk не є вирішеним питанням.
«І також це є позиція американської сторони на даний момент, але ніхто не скасовував цю тему для перемовин, ми маємо попрацювати над цим», — підкреслив Зеленський.
Він додав, що не може розкрити всіх деталей перемовин і порадив звертатися із запитаннями до американської сторони.
Нагадаємо, Зеленський, одразу після зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі, провів терміновий груповий телефонний дзвінок із ключовими європейськими лідерами та представниками НАТО. Ця конференція була організована для того, щоб надати їм «оновлену інформацію» про переговори з Трампом.
Серед учасників, яких згадав Зеленський, були прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, прем’єр Польщі Дональд Туск, а також лідери Великої Британії, Фінляндії, Норвегії та голова Європейської ради. Зеленський назвав їх основними представниками «Коаліції охочих».