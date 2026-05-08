Чи передасть Фіцо «послання Зеленського» Путіну: в ОП прокоментували

Фіцо і Путін. / © Associated Press

Словаччина заявила, нібито їхній прем’єр Роберт Фіцо у Москві, де відвідає парад на 9 Травня, має передати послання «фюреру» РФ Володимиру Путіну від президента України Володимира Зеленського.

Що про це відомо Офісу президента, повідомив журналістам радник українського лідера з питань комунікацій Дмитро Литвин, пише «УП».

З його слів, у Зеленського і Фіцо була розмова «про дипломатичні позиції та перспективи».

«І зокрема, прем’єр-міністр Фіцо спитав: на що Україна налаштована? Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього, і Україна готова зустрічатись на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення. Напевно в цьому ключі прем’єр-міністр Фіцо і буде спілкуватись», — повідомив Литвин.

Зауважимо, 2 травня Зеленський провів розмову з Фіцо, а 4 травня політики особисто зустрілися у Єревані. Зеленський повідомив, що вони обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом.

Фіцо їде на парад до Путіна

Нещодавно Кремль оприлюднив список іноземних гостей на параді на Красній площі. Традиційно Москву відвідають прем’єр-міністр Словаччини. До російської столиці Фіцо летітиме близько 4 годин обхідним «північним» шляхом — через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію.

Державний секретар МЗС Словаччини Растислав Хованец заявив, що нібито Фіцо може передати Путіну «послання від Зеленського». З його слів, прем’єр останнім часом двічі контактував з із президентом України, а тому під час розмови з «фюрером» зможе донести певні сигнали від Києва.

15 регіонів РФ скасували паради на 9 травня! А дрони в Підмосков'ї прориваються на головний захід

