Чи передав Ізраїль Україні Patriot: Зеленський розкрив деталі переговорів з Тель-Авівом

ППО Patriot / © Clash Report в мережі Х

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву посла Ізраїлю про ймовірну передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, ще до нападу ХАМАСу 7 жовтня Україна домовилася з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньяху про можливість закупівлі ізраїльських систем Barak-8.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами

«Ми з ним домовилися, що ми йдемо цим шляхом. Але потім почався цей напад і ми не отримали відповідні речі. Не було сенсу говорити, вони займалися собою. Згодом ми отримали інформацію, що ми можемо розраховувати на якісь старі моделі Patriot. Тобто є зброя, яка робоча, а є донори, щоб відновлювати те, що працює. Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Не буду казати про кількість, просто не хочу брехати», — заявив президент.

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За словами глави держави, одна з таких систем справді була передана Ізраїлем до США для ремонту.

«Ми розраховували на чотири, хтось казав, що у них там ще якась цифра. Але в кінці кінців одна система була передана Ізраїлем Сполученим Штатам Америки для відновлення. Ми цю систему на території України ще не бачили. Ми вдячні, що це начебто для нас. Начебто, тому що вона ще не у нас. Була б у нас, я б сказав — так, Ізраїль передав нам, і не розповідав би цей довгий ланцюжок подій, через кого, для чого передають. На відновлення вона попала в Америку. Із Америки ця система до нас в Україну ще не заходила», — додав глава держави.

Нагадаємо, нещодавно посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Тель-Авів передав Україні системи ЗРК Patriot із власних запасів.

Згодом в МЗС Ізраїлю заявили, що слова посла Міхаеля Бродського «не відповідають дійсності».

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