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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чи підтримає Італія ініціативу США щодо закупівлі зброї для України: Мелоні відповіла

Італія продовжить планові закупівлі для України, проте не підтримуватиме ініціативу США.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Італія не приєднається до ініціативи США щодо купівлі зброї для України. Причина — брак коштів.

Про це повідомляє La Stampa.

Відповідну заяву зробила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

«Ми не будемо купувати американську зброю», — заявила вона.

Додається, що триватимуть лише планові закупівлі. Рим сприятиме логістиці для Києва.

Втім Італія — не єдина країна, яка відмовилася долучитися до ініціативи. Рішення не підтримали Франція, Угорщина та Чеська Республіка.

Як написали у Politico, європейські лідери швидко зрозуміли, як працювати з Дональдом Трампом. Так, вони обрали підхід, який полягає не у переконанні, а в обході. Вони відкинули відкритий тиск, а натомість — запропонували президенту США вигідну угоду, яка поєднує американський прибуток із європейською ініціативою.

В результаті є схвалення американським президентом плану, згідно з яким європейські країни закуповуватимуть американську зброю для України, а НАТО координуватиме поставки.

«І хоча Трамп представив це як власну ініціативу, в Європі кажуть інше: домовленості були сформульовані раніше — зокрема за участі Німеччини — й озвучені лише після того, як стало зрозуміло, що Путін відкидає спроби домовитися про перемир’я», — йдеться у матеріалі.

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