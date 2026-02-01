Чи підтримує Італія прискорений вступ України до ЄС: відповідь голови МЗС

Таяні / © Associated Press

Італія підтримує вступ України до Євросоюзу, проте першочергову увагу країна приділяє Балканам. Як зазначив голова МЗС Італії Антоніо Таяні, країна має зобов’язання перед регіоном.

Про це міністр закордонних справ Італії сказав в інтерв’ю Corriere della Sera.

Позиція Італії щодо України

Таяні підкреслив, що Італія підтримує інтеграцію України в ЄС. Втім Балканські країни залишаються пріоритетом. 3а словами політика, з березня в Римі запланована зустріч «Друзів Балкан», а 1 квітня відбудеться спільний візит до Белграда з німецьким міністром Вадефулем, щоб висловити стурбованість ситуацією в Сербії.

«Ми підтримаємо Україну, якій потрібно досягти прогресу», — наголосив Таяні.

Раніше Орбан заявив про «таємний план» Брюсселя у найшвидші терміни прийняти Україну до ЄС. Дедлайн — 2027 рік.

«Вони хочуть прийняти Україну 2027 року. Це тому, що вони хочуть надати Україні гроші з бюджету, семирічного європейського бюджету, який починається 2028 року. Це означає, що… ці гроші будуть відібрані у нас, центральноєвропейців», — заявив угорський прем’єр.