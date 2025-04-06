Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час суперечки в Білому домі / © Associated Press

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Чутки про можливість застосування санкцій щодо українських високопосадовців з боку США існували ще до суперечки в Білому домі під час візиту президента Зеленського.

Про це розповіла українська дипломатка, членкиня координаційної ради Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль у Мосейчук Podcast.

За її словами, розмови про санкції з’явилися ще за президента Джо Байдена.

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«Я про це чула у Вашингтоні в Конгресі від конгресменів — що до заступників керівника Офісу президента України вже підготовлені пакети санкцій, що в них є вся інформація про рахунки, про людей, які зберігають кошти, про електронні гаманці тощо. Для мене було здивуванням, коли я це почула від колег з іноземних амбасад, що цей перелік вже розширений до понад 230 людей, і що туди виходять всі міністри і всі основні політики від “Слуги народу“ і решта», — сказала українська дипломатка.

Вона наголосила, що це було ще задовго до того як президент Зеленський написав свій твіт, що він шкодує через ситуацію в Овальному кабінеті, а Трамп зачитав не те, що обіцялося «за лаштунками», а частину з твіту Зеленського.

Водночас Зеркаль зазначила, що через вразливість українських посадовців можливість шантажу санкціями може стати постійним інструментом США.

«Це взагалі неприпустимо, коли так поводяться партнери. Але без підстав вони б так не поводилися. І я думаю, що наших посадовців так би не лякали ці санкції, якби вони були кришталево чисті і до них не було за що зачепитися. Тут є питання до двох сторін», — сказала вона.

При цьому дипломатка наголсила на неприйнятності такої мови спілкування в міжнародній політиці.

«Якщо в них є справи щодо наших посадовців, вони мають це розслідувати, мають зробити це публічним, а не лякати їх кожного разу перед тим, як прислати сюди новий текст угоди, щоб спонукати українське керівництво щось підписати. Тому що бути заручником такої політики та остраху запровадження санкцій ні ви, ні я не хочемо», — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на припущення, що суперечка в Овальному кабінеті могла бути заздалегідь спланованою.