Чи планує Ердоган залишити політику: президент Туреччини назвав головну мету своєї кар’єри

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

Реклама

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його не хвилює подальше перебування на посаді лідера країни, якщо йому вдасться досягти головної мети — розробки та ухвалення нової Конституції, яка б відповідала демократичним реаліям країни.

Про це пише Anadolu.

«Наша мета — не написати Конституцію під конкретного лідера, а закласти основу для майбутнього держави. Мене не хвилює, чи буду я переобраний, чи знову балотуватимуся на пост президента. Мене турбує, як підвищити авторитет Туреччини на міжнародній арені», — заявив Ердоган.

Реклама

Він звернув увагу, що стабільна економічна ситуація відкриває нові можливості «для перезавантаження правового поля». Водночас чинна Конституція є застарілою попри численні правки. Вона є втіленням авторитарного минулого та не відповідає сучасним потребам демократичного суспільства.

«Зараз, у час глобальних трансформацій, ми не можемо рухатися вперед із законом, що був створений в умовах „старої Туреччини“ і має сліди військового режиму. За 40 років ми чітко побачили, наскільки важко об’єднувати суспільство навколо документа, який не народжений у демократичному діалозі», — підкреслив президент Туреччини.

Він додав, що за часів його прем’єрства [до 2014 року — ред.] вже була спроба розробити нову Конституцію. І хоча тоді зусилля не мали успіху, вони надали необхідний досвід подібної роботи. Тому, на думку Ердогана, тепер цей процес відбуватиметься набагато швидше.

Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган народився в Стамбулі 26 лютого 1954 року. найвищі посади в країні він обіймає вже понад два десятиліття. Від 2003 до 2014 року він був прем’єр-міністром Туреччини, а останні 11 років виконує обов’язки президента. Зараз триває третя президентська каденція Ердогана.

Реклама