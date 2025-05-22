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Чи планує Ердоган залишити політику: президент Туреччини назвав головну мету своєї кар’єри
У 2025 році турецькому президенту виповнився 71 рік, але він має масштабні політичні плани.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його не хвилює подальше перебування на посаді лідера країни, якщо йому вдасться досягти головної мети — розробки та ухвалення нової Конституції, яка б відповідала демократичним реаліям країни.
Про це пише Anadolu.
«Наша мета — не написати Конституцію під конкретного лідера, а закласти основу для майбутнього держави. Мене не хвилює, чи буду я переобраний, чи знову балотуватимуся на пост президента. Мене турбує, як підвищити авторитет Туреччини на міжнародній арені», — заявив Ердоган.
Він звернув увагу, що стабільна економічна ситуація відкриває нові можливості «для перезавантаження правового поля». Водночас чинна Конституція є застарілою попри численні правки. Вона є втіленням авторитарного минулого та не відповідає сучасним потребам демократичного суспільства.
«Зараз, у час глобальних трансформацій, ми не можемо рухатися вперед із законом, що був створений в умовах „старої Туреччини“ і має сліди військового режиму. За 40 років ми чітко побачили, наскільки важко об’єднувати суспільство навколо документа, який не народжений у демократичному діалозі», — підкреслив президент Туреччини.
Він додав, що за часів його прем’єрства [до 2014 року — ред.] вже була спроба розробити нову Конституцію. І хоча тоді зусилля не мали успіху, вони надали необхідний досвід подібної роботи. Тому, на думку Ердогана, тепер цей процес відбуватиметься набагато швидше.
Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган народився в Стамбулі 26 лютого 1954 року. найвищі посади в країні він обіймає вже понад два десятиліття. Від 2003 до 2014 року він був прем’єр-міністром Туреччини, а останні 11 років виконує обов’язки президента. Зараз триває третя президентська каденція Ердогана.