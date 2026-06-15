Чи планує Ізраїль виводити війська з Лівану: заява міністра оборони

Прапор Ізраїлю / © pixabay.com

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Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що країна не виводитиме свої війська з південного Лівану. Це сталося після оголошення про припинення вогню між США та Іраном, яке, за наявною інформацією, також передбачає завершення бойових дій проти «Хезболли».

Про це пише The Times of Israel.

«Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу та я проводимо чітку політику, згідно з якою Армія оборони Ізраїлю залишатиметься в зонах безпеки в Лівані, Сирії та Газі без обмеження в часі, щоб захищати кордон і ізраїльські громади від джихадистських угруповань», — заявив Кац.

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За його словами, ці зони безпеки будуть очищені від місцевого населення, а вся терористична інфраструктура — як наземна, так і підземна — буде знищена. Це стосується також будинків у прикордонних селах, які, за твердженням ізраїльської сторони, використовувалися як опорні пункти бойовиків.

Кац назвав утримання зон безпеки одним із найбільших досягнень ЦАХАЛу під час війни та наголосив, що Ізраїль не погодиться на виведення військ із Лівану, попри міжнародний тиск.

Міністр також повідомив, що прем’єр Нетаньягу доніс цю позицію до президента США Дональда Трампа та інших американських посадовців. Сам Кац, за його словами, порушив це питання під час розмови з міністром оборони США Пітом Гегсетом.

«Ми не підемо на компроміс щодо безпеки Ізраїлю та захисту наших громадян і не залишимо зони безпеки», — наголосив він.

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Окремо Кац застеріг Іран від будь-яких дій проти Ізраїлю у відповідь на події в Лівані.

«Якщо Іран атакує Ізраїль через події в Лівані, ми завдамо удару у відповідь з усією силою», — заявив міністр.

Він підкреслив, що Ізраїль керується виключно інтересами власних громадян та безпекою держави.

Заява Каца стала першою офіційною реакцією ізраїльського керівництва після оголошення про перемир’я між США та Іраном.

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Раніше Трамп розкритикував ізраїльський удар по Бейруту. Він заявив, що атака сталася у невдалий момент, коли Вашингтон і Тегеран наблизилися до укладення мирної угоди. Він назвав ізраїльську відповідь «безглуздою» та наголосив, що подальших атак не повинно бути.

Трамп напередодні вилаяв Нетаньягу через ескалацію у Лівані.

«Ти, бл**ь, з глузду з’їхав. Якби не я, ти б сидів у в’язниці. Я рятую твою дупу. Тепер тебе всі ненавидять. Усі ненавидять Ізраїль через це», — переказує американський чиновник слова Трампа.

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