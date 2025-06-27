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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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567
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2 хв

Чи почалася вже Третя світова війна — відповідь директора Мюнхенської безпекової конференції

Війна Росії проти України не є елементом Третьої світової війни, тому що у світі наразі тривають чимало інших конфліктів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Бенедикт Франке

Бенедикт Франке / © Getty Images

Нинішню ситуацію не можна називати Третью світовою війною. Попри ескалації, великі держави не воюють одна з одною напряму, принаймні поки що.

Таку думку висловив Бенедикт Франке, виконавчий директор Мюнхенської безпекової конференції, пише «Українська правда».

«Я так не вважаю. Так, правда, що ми бачимо зараз багато конфліктів. І правда, що маємо чимало проблем, багато з яких певною мірою пов’язані між собою. Але це ще не світова війна», — відповів він на запитання, чи справді світ наближається до світової війни.

Він зазначив, що більшість країн у світі не беруть прямої участі в жодному з поточних конфліктів.

«Я вважаю, що однією з ключових проблем є зменшення ролі Організації Об’єднаних Націй та інших механізмів глобального управління, що відкриває простір для подальшого погіршення, фрагментації, поляризації. А тому правильний підхід до всіх цих конфліктів — це зробити все можливе, щоб зміцнити ООН, зміцнити міжнародну систему, засновану на правилах, долучити до неї країни Глобального Півдня та вжити всіх необхідних заходів, щоб більше країн знову зацікавилися багатостороннім співробітництвом», — пояснив він.

Раніше Wall Street Journal писав, що Третя світова війна ось-ось почнеться чи, можливо, вже почалася, але людство ще не усвідомило цього.

Причинами нового глобального протистояння WSJ називає ревізіонізм Москви й Пекіна.

Сьогодні Росія і Китай мріють про колишню імперську славу, прагнуть створити або відновити свої сфери впливу і виправити те, що вони вважають історичною несправедливістю, як-от втрату України або Тайваню, вказують автори статті.

Китай і Росія вважають, що сучасний «міжнародний порядок, заснований на правилах» є лише інструментом для американського панування у світі. Тому вони хочуть зруйнувати цей порядок, аби встановити власне панування.

Більшість європейців та американців вважають, що Третя світова війна може розпочатися вже за 5–10 років — і буде ядерною. Найімовірніший сценарій — конфлікт із Росією.

Третя світова війна фактично вже триває, бо в російсько-українське протистояння втягнуті більша частина розвинених країн, вважає очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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