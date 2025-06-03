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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чи погіршаться відносини з Польщею під час президентства Навроцького: прогноз експосла

Як президент Польщі Навроцький вплине на українсько-польські відносини? Колишній посол розкриває деталі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця

Колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця

З перемогою Кароля Навроцького на президентських виборах відносини між Україною та Польщею можуть стати більш жорстокими.

Про це повідомив колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця в подкасті УП.

«Я думаю, що апокаліпсису не наступить і кардинально все одразу не зміниться. Очевидно, буде жорсткіше співпрацювати з Польщею, бо Навроцький — представник правої партії і сам по собі консервативний, націоналістично налаштований», — заявив Дещиця.

Навроцький отримав підтримку крайньоправих сил на рівні 80%. Однак Дещиця нагадав, що за його восьмирічної роботи в Польщі відверто антиукраїнської риторики майже не було.

«Зараз у Польщі перебуває велика кількість українців і у поляків, бажають вони цього чи ні, присутній український фактор. І декому він заважає, особливо тим верствам населення, які самі розраховують на соціальну допомогу. Хоча насправді приблизно 80-85% українців, які перебувають у Польщі, працюють і привносять свою користь польському бюджеті», — зазначив експосол.

Ще один виклик — активність російської пропаганди, яка розпалює суперечки між країнами. Попри це, Дещиця впевнений: Україні варто шукати спільні інтереси з Польщею та зосереджуватися на взаємовигідній співпраці.

Нагадаємо, експерт відповів, чи зміниться підтримка України з новим президентом Польщі.

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