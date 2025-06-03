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Чи погіршаться відносини з Польщею під час президентства Навроцького: прогноз експосла
Як президент Польщі Навроцький вплине на українсько-польські відносини? Колишній посол розкриває деталі.
З перемогою Кароля Навроцького на президентських виборах відносини між Україною та Польщею можуть стати більш жорстокими.
Про це повідомив колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця в подкасті УП.
«Я думаю, що апокаліпсису не наступить і кардинально все одразу не зміниться. Очевидно, буде жорсткіше співпрацювати з Польщею, бо Навроцький — представник правої партії і сам по собі консервативний, націоналістично налаштований», — заявив Дещиця.
Навроцький отримав підтримку крайньоправих сил на рівні 80%. Однак Дещиця нагадав, що за його восьмирічної роботи в Польщі відверто антиукраїнської риторики майже не було.
«Зараз у Польщі перебуває велика кількість українців і у поляків, бажають вони цього чи ні, присутній український фактор. І декому він заважає, особливо тим верствам населення, які самі розраховують на соціальну допомогу. Хоча насправді приблизно 80-85% українців, які перебувають у Польщі, працюють і привносять свою користь польському бюджеті», — зазначив експосол.
Ще один виклик — активність російської пропаганди, яка розпалює суперечки між країнами. Попри це, Дещиця впевнений: Україні варто шукати спільні інтереси з Польщею та зосереджуватися на взаємовигідній співпраці.
Нагадаємо, експерт відповів, чи зміниться підтримка України з новим президентом Польщі.