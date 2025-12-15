Чи погодиться Кремль на правки України та Європи до мирного плану: оцінка ISW

Кремль / © Associated Press

Російська влада раніше публічно відкинула ключові положення 28-пунктного мирного плану США і тепер формує підґрунтя для відхилення можливих українських і європейських пропозицій.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Помічник президента Росії Юрій Ушаков 14 грудня під час розмови з кремлівським журналістом Павлом Зарубіним заявив, що позиція РФ була окреслена «дуже чітко», і Москва висловить «серйозні заперечення» у разі внесення Україною та європейськими країнами змін до мирного плану.

За його словами, Росія також не готова погоджуватися на пункти, пов’язані з так званими «територіальними питаннями», зокрема на будь-які дискусії щодо демілітаризованої «буферної» зони на Донбасі.

Коментуючи запитання Зарубіна про ймовірність відмови України від виконання мирних домовленостей, речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Росія наполягатиме на отриманні гарантій та створенні механізму реалізації будь-якої мирної угоди. Він також підкреслив, що Кремль не має наміру розглядати європейську позицію щодо мирного врегулювання.

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 11 грудня фактично відмовився підтримати сім пунктів запропонованого Сполученими Штатами 28-пунктного мирного плану, зокрема ті, що стосуються територіальних обмінів уздовж лінії зіткнення та забезпечення надійних безпекових гарантій для України.

До слова, минулого тижня Пєсков заявив, що Росія прагне працювати на «мир», але «не зацікавлена» у «перемир’ї» з Україною, оскільки вважає його «обманом». Речник Кремля пригрозив Києву відмовою у «перепочинку» в разі спроб президента Володимира Зеленського провести референдум щодо територіального питання.

Нагадаємо, 14 грудня у Берліні українська та американська делегації провели п’ятигодинний переговори щодо мирного плану США. Учасниками були Зеленський, спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять очільника Білого Дому Джаред Кушнер. Зустріч продовжиться 15 грудня.

Віткофф заявив про «досягнення значного прогресу». За його словами, представники обох держав провели «поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану» та економічного порядку денного.