Чи погодиться Росія на мирний план і до чого готує своїх громадян: аналіз ISW

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Російські посадовці та ультранаціоналістичні джерела послідовно відкидають усі пропозиції щодо припинення війни, включно з 28-пунктовим планом США, якщо вони не відповідають максималістським вимогам Кремля. Згідно з оцінками аналітиків, ці вимоги передбачають фактичне знищення української державності та суттєве послаблення НАТО.

Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков 22 листопада заявив, що Москва не може відступити від вимог, озвучених президентом Володимиром Путіним на саміті в Алясці у серпні 2025 року. Дипломат знову наголосив на прагненні РФ усунути «первинні причини» війни. Рябков визначив ці «первинні причини» як розширення НАТО, розміщення озброєнь у Східній Європі та нібито дискримінацію росіян, російської мови та Російської православної церкви в Україні. Його трактування корінних причин відповідає попереднім заявам інших високих кремлівських представників.

Рябков також зазначив, що Росія продовжить діяти відповідно до своїх національних інтересів незалежно від санкцій, даючи зрозуміти, що Кремль зберігатиме прихильність до своєї війни проти України, навіть попри майбутній економічний тиск.

Путін, зокрема, на саміті в Алясці продемонстрував, що не змінив своєї позиції щодо суверенітету України від 2021 року та не зацікавлений у серйозних мирних переговорах.

«Повторення Рябковим важливості усунення „корінних причин“ війни і позиції Путіна на саміті додатково вказує, що Кремль не відмовився від своїх початкових воєнних цілей та обґрунтувань, включно з вимогою, щоб НАТО скасувало політику «відчинених дверей», — йдеться у звіті ISW.

Заступник голови Комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов заявив, що мирний план США начебто спрямований на збереження «загрози на російському кордоні», ймовірно маючи на увазі існування України як суверенної держави та кордон Росії з давніми членами НАТО, такими як Польща та країни Балтії. Журавльов стверджував, що Кремль має розглядати цей план з «надзвичайною обережністю» та як «відправну точку для переговорів», а не як остаточний мирний документ. Він також заявив, що повідомлені умови європейського контрплану «цілковито неприйнятні для Росії».

Перший заступник голови Комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа подібним чином зауважив, що можливі західні постачання Україні далекобійних ракет, таких як Tomahawk, у межах мирного плану суперечитимуть російській меті «демілітаризації». Вона фактично передбачає знищення української армії, щоб та не могла захиститися від нової російської агресії.

Чепа натякнув, що Росія сприймає будь-яку оборонну допомогу Україні як загрозу, а державні ЗМІ країни-агресорки подали його заяви як «попередження», що пояснює, чому мирна угода є «неприйнятною» для Москви.

Член Палати представників Національних зборів Білорусі Вадим Гігін, який також є відомим пропагандистом у російському та білоруському інформаційних просторах, заявив, що РФ не може погодитися на мирний план через «взаємну недовіру» між Москвою та Вашингтоном і відсутність механізму реалізації такої угоди.

«Сукупність цих заяв свідчить, що Кремль не зацікавлений у компромісах та формує внутрішній інформаційний фон для відхилення мирного плану», — вважають аналітики.

Російські ультранаціоналісти — ключова проросійська воєнна група підтримки Путіна — так само стверджують, що РФ не повинна приймати жодні мирні пропозиції та має продовжувати війну проти України.

Один із пов’язаних із Кремлем воєнних блогерів заявив, що мирний план позбавив би Росію можливості захопити додаткові території в Україні, та трактував висловлювання Путіна від 21 листопада щодо запропонованого США мирного плану як підтвердження рішучості РФ воювати, допоки вона здатна наступати. На його думку, результат війни визначатиме саме здатність Росії підтримувати наступ, а не дипломатичні домовленості.

Інший пов’язаний із Кремлем блогер заявив, що цілі Росії не обмежуються Донецькою та Луганською областями, а охоплюють усі території, «закріплені в [російській] конституції», маючи на увазі території Запорізької та Херсонської областей, незаконно анексовані 2022 року. Блогер натякнув, що Росія готова вести війну й надалі, щоб вимагати створення демілітаризованої зони аж до Польщі, що свідчить про збереження максималістських територіальних претензій РФ.

Інші пов’язані з Кремлем блогери повторили, що Росія погодиться лише на такий мирний план, який врахує всі її вимоги.

«Кремлівські чиновники та російські мілблогери відкидають 28-пунктний план США від моменту появи перших повідомлень у західних медіа 20 листопада та продовжують заявляти про відданість максималістським воєнним цілям. Усе це свідчить, що Росія навряд чи погодиться на будь-який мирний план, який не передбачає капітуляції України», — йдеться в повідомленні ISW.

Аналітики і надалі вважають, що Україна та Захід можуть використати низку важливих слабких місць Росії, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів і піти на реальні поступки.

Нагадаємо, як повідомив Офіс президента, 23 листопада під час зустрічі у Женеві представники України та США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. В ОП заявили про «конструктивні» та «вкрай продуктивні» переговори, які забезпечили значний прогрес в узгодженні позицій. Київ та Вашингтон підтвердили необхідність цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 24 листопада заявив, що Москва офіційно не отримувала інформації про текст мирного плану, виробленого на у Женеві. Він наголосив, що Кремль «дуже уважно відстежує» повідомлення ЗМІ.

Зауважимо, за даними Reuters, чиновники обговорюють можливий візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона вже цього тижня задля обговорення з президентом США Дональдом Трампом найчутливіших питань мирного плану, зокрема територіальних.