Чи погодиться Росія на мирний план?: Стубб сказав, як змусити Путіна припинити війну

Президент Фінляндії Александер Стубб / © Getty Images

Реклама

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Росія навряд чи погодиться на запропонований мирний план із 20 пунктів. Він також назвав дві речі, які можуть змусити президента РФ Володимира Путіна закінчити війну проти України.

Про це Стубб сказав 22 січня на Українському сніданку у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

Росія навряд чи погодиться на мирний план

Президент Фінляндії заявив, що нині складається ситуація, за якої Україна, США та Європа можуть дійти спільного бачення щодо запропонованого пакета рішень, який містить підґрунтя для досягнення тривалого миру. Водночас він висловив занепокоєння тим, що Росія може не підтримати ці ініціативи.

Реклама

«Я не переконаний, що Росія схвалить це, і це мене турбує. І тому я повністю погоджуюся з Марком (Рютте — ред.), що це ще не кінець. Зараз нам потрібно зосередитися на сьогоденні та найближчому майбутньому, а також на тому, як ми можемо надати, підтримати та допомогти Україні», — висловився Стубб.

Також, коментуючи перебіг російсько-української війни, політик зазначив, що його дивує тон міжнародних обговорень, а також окремі заяви, які лунають, зокрема, зі Сполучених Штатів.

Чи справді Росія перемагає у війні?

«З військового погляду, здається, існує думка, що Росія перемагає. Я категорично не згоден з цим… На додачу до цього, російська економіка страждає — зростання нульове, резервів більше немає. Якщо темпи інфляції продовжать зростати на тому рівні, на якому вони були цього року, то інфляція цього року становитиме 30%. Додайте до цього 16% процентних ставок», — описав ситуацію фінський лідер.

Він наголосив, що не вважає переконливим аргумент про те, що Росія не хоче закінчувати війну, бо вірить у свою здатність просунутися вперед нафронті.

Реклама

«Я думаю, що аргумент про те, що Росія не хоче закінчувати цю війну, бо для Путіна це занадто дорого, він не зможе заплатити російським солдатам», — додав Стубб.

Як змусити Росію припинити війну?

На думку президента Фінляндії, існує лише два реальні шляхи, які можуть змусити Росію припинити війну: подальша всебічна підтримка України та посилення економічного тиску на Москву.

«Як ми можемо змусити Росію закінчити цю війну? І є тільки дві речі, які ми можемо зробити. По-перше, продовжувати надавати Україні все, що можливо. І по-друге, чинити більший економічний тиск на Росію. І тоді ми побачимо, що Україна в кінцевому підсумку виграє цю війну», — сказав Стубб.

Переговори про мир в Україні: останні новини

На форумі в Давосі 21 січня президент США Дональд Трамп заявив, що веде переговори з лідерами України та Росії і вірить у їхнє спільне бажання укласти мирну угоду. Трамп також повідомив про намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Реклама

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що мирні переговори щодо України вийшли на «фінішну пряму», а більшість розбіжностей зведено до одного вирішуваного питання. 22 січня він разом із Джаредом Кушнером вирушає до Москви для зустрічі з Путіним, після чого робочі групи продовжать консультації в Абу-Дабі. Паралельно команда Трампа за участю голови BlackRock Ларрі Фінка готує план економічного відновлення, що містить ідею створення безмитної зони для торгівлі України зі США.

За даними Bloomberg, на початку січня Кремль отримав оновлений проєкт мирного плану, узгоджений Україною та ЄС, що дало Путіну час на підготовку зауважень перед зустріччю з Віткоффом та Кушнером. За інформацією видання, Москва вважає передавання документа кроком уперед, проте незадоволена відсутністю низки критичних для неї пунктів та певними формулюваннями, тому наразі готує пакет зустрічних пропозицій.