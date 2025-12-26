Чи погодиться Росія на мирний план Трампа: Зеленський зробив тривожну заяву

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський висловив сумнів щодо реальної готовності Кремля до завершення війни на умовах, які пропонують Сполучені Штати Америки.

Про це він повідомив виданню Axios.

Володимир Зеленський підкреслив, що наразі не має чітких сигналів про згоду Москви на мирний план президента США Дональда Трампа.

«У мене є деякі розвідувальні дані… але я зараз на тому етапі, коли хочу вірити лише словам лідерів», — зазначив Зеленський.

Раніше він заявляв, що сподівається під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом узгодити рамкові умови припинення війни. Також заявив, у разі згоди Росії на припинення вогню щонайменше на 60 днів він готовий винести відповідний мирний план на всеукраїнський референдум.

Раніше повідомлялося, Володимир Зеленський заявив про майже повну готовність 20-пунктного мирного плану.