Чи погодиться Росія з гарантіями безпеки для України: Буданов розкрив залаштунки переговорів

Кремль готовий поважати безпекові домовленості між Києвом та Вашингтоном, оскільки не має важелів протидії американському впливу. Тому в питаннях гарантій безпеки є певний прогрес.

Про це заявив колишній голова ГУР, керівник Офісу президента Кирило Буданов у розмові з журналістами телемарафону.

За словами Буданова, під час минулих раундів перемовин російська сторона змінила риторику щодо гарантій. Росіяни відкрито визнали, що безпекові зобов’язання, які пропонують Сполучені Штати, стануть фактом, з яким Москві доведеться рахуватися.

«Російська сторона прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США — вони їх приймуть і нікуди з цим не подітися, як то кажуть. Вони прямо кажуть: „Так, ми будемо змушені, ми готові їх прийняти“», — зазначив голова ОП.

На його думку, статус США як глобального гравця не залишає Кремлю простору для маневру.

«І те, що йде, як то кажуть, зі Сполучених Штатів, тут можна їх (США — Ред.) любити, не любити, але не поважати не вдасться. І вони це прямо сказали. Тому в питаннях гарантій безпеки я теж бачу певний прогрес», — підсумував Буданов.

Раніше в Офісі президента заявили, що майбутня безпекова угода зі США має містити чітке визначення «гарантії» в обох мовних версіях та пройти процедуру ратифікації у Конгресі.