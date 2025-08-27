- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи погодиться Європа на "мир за будь-яку ціну" для України: Мерц відповів
Канцлер Німеччини застеріг від умиротворення Путіна і пояснив, чому капітуляція України лише відстрочить нову війну.
Капітуляція України лише дасть російському диктаторові Путіну час підготуватися до наступної війни.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає The Guardian.
Він наголосив, що війна в Україні має закінчитися, але «не будь-якою ціною».
«Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція лише дасть Росії час, а Путін використає цей час, щоб підготуватися до наступної війни», — сказав Мерц на спільній пресконференції європейських лідерів у Кишиневі.
Також він пообіцяв, що що «двері до Європейського Союзу відкриті» для Молдови. Він запевнив, що ЄС підтримуватиме Кишинів у його євроінтеграційних прагненнях, зокрема, надсилаючи німецьких експертів для допомоги в проведенні реформ.
Коментуючи побоювання Санду щодо агресивних дій Росії, Мерц запевнив, що Європа «залишається з вами (Молдовою — Ред.) у боротьбі за збереження свободи та суверенітету».
Раніше Фрідріх Мерц попередив Путіна про наслідки, якщо він не зустрінеться із президентом Зеленським.