Чи погодиться Європа на "мир за будь-яку ціну" для України: Мерц відповів

Капітуляція України лише дасть російському диктаторові Путіну час підготуватися до наступної війни.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає The Guardian.

Він наголосив, що війна в Україні має закінчитися, але «не будь-якою ціною».

«Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція лише дасть Росії час, а Путін використає цей час, щоб підготуватися до наступної війни», — сказав Мерц на спільній пресконференції європейських лідерів у Кишиневі.

Також він пообіцяв, що що «двері до Європейського Союзу відкриті» для Молдови. Він запевнив, що ЄС підтримуватиме Кишинів у його євроінтеграційних прагненнях, зокрема, надсилаючи німецьких експертів для допомоги в проведенні реформ.

Коментуючи побоювання Санду щодо агресивних дій Росії, Мерц запевнив, що Європа «залишається з вами (Молдовою — Ред.) у боротьбі за збереження свободи та суверенітету».

Раніше Фрідріх Мерц попередив Путіна про наслідки, якщо він не зустрінеться із президентом Зеленським.