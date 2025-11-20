Чи погодив Трамп нові санкції проти РФ: сенатор Грем відповів

Нові санкції США проти РФ: сенатор Грем сказав, чи / © Associated Press

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп погодив нові потужні санкції проти РФ. За його словами, очільник Штатів закликав «рухатися вперед» із законопроєктом.

Про це пише CNN.

Сенатор Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про санкції проти Росії від Республіканської партії, заявив, що президент Дональд Трамп минулими вихідними сказав лідеру більшості в Сенаті Джону Туну рухатися вперед.

«Президент Трамп у неділю, коли ми грали в гольф, сказав Туну: „Перенесіть законопроєкт“, — сказав Грем.

Він додав, що близько двох годин тому Білий дім надіслав йому заяву про те, що вони підписали законопроєкт. Республіканець заявив, що сьогодні вдень запланована телефонна розмова з членами Палати представників і Сенату. Грем наголошує, що дуже важливо «не зіпсувати ситуацію».

«Якщо ви хочете, щоб Путін сів за стіл переговорів, то не буде успішного плану з 28 пунктів чи 12 пунктів, якщо Путін не повірить, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну військово і що ми переслідуватимемо людей, які купують дешеву російську нафту», — сказав він.

Тун погодився, наголосивши на тому, що слід робити усе можливе, щоб надати адміністрації інструменти, необхідні для сприяння та досягнення мирного врегулювання між Росією та Україною.

Раніше Трамп сказав, у якому випадку підпише санкцій проти країн, які ведуть бізнес з РФ. Він хоче мати право ухвалювати остаточне рішення щодо застосування обмежувальних заходів.

Як відомо, законопроєкт ініційований групою республіканців у Конгресі. Він передбачає покарання держав, які купують російські енергоресурси — уран, газ і нафту. Співавтором документа є сенатор-республіканець Ліндсі Грем, його наразі підтримує понад 80 сенаторів.