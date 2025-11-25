- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 283
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи повернуть Росію до G8: Каллас зробила заяву
Мирний план повинен унеможливити повторне вторгнення Росії, наголосила дипломатка.
Повернення Російської Федерації до формату G8, звідки її виключили в червні 2014 року у відповідь на окупацію Криму, “безперечно, не має статися”.
Про це заявила висока представниця Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у програмі на BBC News.
“Ми не можемо повернутися до звичайного життя... як ви можете собі таке уявити?” — наголосила дипломатка.
Щодо мирного плану, то, за словами Каллас, він повинен унеможливити повторне вторгнення Росії. Такий підхід, наголосила вона, вимагатиме від РФ дотримання міжнародних угод і скорочення своїх збройних сил.
“Якщо ми хочемо покласти цьому край назавжди, нам справді дуже потрібно, щоб Росія пішла на поступки”, — наголосила вона.
Зауважимо, в “мирному плані” йдеться про те, Росія має поступово реінтегруватися у світову економіку, зокрема її буде запрошено назад до G8.