Політика
283
Чи повернуть Росію до G8: Каллас зробила заяву

Мирний план повинен унеможливити повторне вторгнення Росії, наголосила дипломатка.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кая Каллас.

Кая Каллас / © press-centr.com

Повернення Російської Федерації до формату G8, звідки її виключили в червні 2014 року у відповідь на окупацію Криму, “безперечно, не має статися”.

Про це заявила висока представниця Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у програмі на BBC News.

“Ми не можемо повернутися до звичайного життя... як ви можете собі таке уявити?” — наголосила дипломатка.

Щодо мирного плану, то, за словами Каллас, він повинен унеможливити повторне вторгнення Росії. Такий підхід, наголосила вона, вимагатиме від РФ дотримання міжнародних угод і скорочення своїх збройних сил.

“Якщо ми хочемо покласти цьому край назавжди, нам справді дуже потрібно, щоб Росія пішла на поступки”, — наголосила вона.

Зауважимо, в “мирному плані” йдеться про те, Росія має поступово реінтегруватися у світову економіку, зокрема її буде запрошено назад до G8.

