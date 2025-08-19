- Дата публікації
-
Категорія
Політика
- Кількість переглядів
- 335
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи поїде Трамп до Москви: Лавров підтвердив запрошення Путіна
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що президент США Дональд Трамп має запрошення від Володимира Путіна приїхати до Москви.
Про це він сказав в інтерв’ю російському телеканалу
“Як ви знаєте, у нього є запрошення. І на Алясці, на пресконференції, Путін підтвердив це запрошення. І Трамп, якщо я правильно пам’ятаю, сказав, що це дуже цікаво”, – зазначив Лавров.
Інших деталей щодо можливої поїздки Лавров не навів.
Нагадаємо, під час брифінгу на Алясці російський диктатор Путін запропонував провести наступну зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Москві.