Чи поїде Трамп до Москви: Лавров підтвердив запрошення Путіна

Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що президент США Дональд Трамп має запрошення від Володимира Путіна приїхати до Москви.

Про це він сказав в інтерв’ю російському телеканалу

“Як ви знаєте, у нього є запрошення. І на Алясці, на пресконференції, Путін підтвердив це запрошення. І Трамп, якщо я правильно пам’ятаю, сказав, що це дуже цікаво”, – зазначив Лавров.

Інших деталей щодо можливої поїздки Лавров не навів.

Нагадаємо, під час брифінгу на Алясці російський диктатор Путін запропонував провести наступну зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Москві.