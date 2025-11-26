Чи продовжуватиме Путін війну попри катастрофу з економікою РФ: думка експерта

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Росія має серйозні економічні проблеми. На жаль, це навряд чи змусить кремлівського диктатора Володимира Путіна завершити війну.

Про це сказав економіст, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук в ефірі «КИЇВ24».

На думку експерта, продовження війни дуже дорого коштуватиме економіці держави-агресорки. Попри це — Путін навряд чи зупиниться.

«Враховуючи, що ситуація з бюджетом та боргами дуже погана, він (Путін — ред.) постане перед викликом: чи продовжувати війну. Я, на жаль, виходжу з того, що він буде продовжувати війну. Навіть якщо це заганятиме російську економіку у ще більш катастрофічний стан», — вважає експерт.

