Чи продовжить ЄС військову допомогу Україні: фон дер Ляєн зробила заяву

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що підтримка України зброєю є пріоритетом, і для цього існують необхідні фінансові інструменти. Вона детально зупинилася на механізмах, які дозволять продовжувати таку допомогу.

Про це вона заявила під час пресконференції у четвер, 3 липня.

Інвестиції та спільні закупівлі як механізми підтримки

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС має навіть не один шлях для фінансування військової підтримки України.

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«Я вважаю, що фінансові можливості для підтримки України насправді є. З одного боку, національна податкова гнучкість, направлена для інвестицій в український оборонний сектор, а також є спільна програма закупівлі, яка дозволяє напряму інвестувати в Україну, в оборонну промисловість», — зазначила вона.

Це свідчить про двосторонній підхід, який поєднує гнучкість національних бюджетів країн-членів ЄС і скоординовані дії на рівні спільноти європейських держав.

Відповідність стандартам НАТО та безпека Європи

Президентка Єврокомісії також додала, що український оборонний сектор має значний потенціал, і його підтримка відповідає вимогам НАТО.

«Як ви вже зазначили, оборонна промисловість [України — ред.] має більший потенціал. Крім того, це відповідає вимогам НАТО. Тобто власна безпека, безпека України і досягнення цілей, поставлених у НАТО», — сказала вона.

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Урсула Фон дер Ляєн підкреслила стратегічне значення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс не лише для України, а й для зміцнення колективної безпеки Європи та Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, Данія б’є на сполох через зупинку військової допомоги Україні від США. Метте Фредеріксен заявила, що якщо США не нададуть Україні необхідну зброю, це стане серйозним ударом для України, Європейського Союзу та НАТО.