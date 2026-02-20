Чи програє Україна війну: Зеленський зробив тривожну заяву

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення дав інтерв’ю, у якому оцінив перебіг війни та перспективи її закінчення.

Про це він розповів для AFP.

«Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно кажучи, ми точно не програємо. Питання в тому, чи переможемо», — заявив глава держави.

Реклама

Зеленський наголосив, що головним залишається питання ціни, яку Україна платить за опір.

«У цьому й полягає питання. Але це дуже дороге питання», — підкреслив він.

Повномасштабна війна, розв’язана президентом РФ Володимиром Путіним 24 лютого 2022 року, стала найкривавішим конфліктом у Європі від часів Другої світової. Російські війська зруйнували десятки міст і селищ на сході та півдні України.

Тиск щодо Донбасу

За словами президента, як Вашингтон, так і Москва сигналізують Києву про необхідність поступок.

Реклама

«І американці, і росіяни говорять, що якщо хочете, щоб війна закінчилася завтра, йдіть з Донбасу», — зазначив Зеленський.

Водночас Україна опинилася під серйозним тиском на тлі складної зими, масованих ударів по енергетичній інфраструктурі та виснаження армії.

Глава держави дав зрозуміти, що швидке завершення війни без гарантій безпеки та збереження територіальної цілісності є неприйнятним.

«У цьому й полягає питання, але це дуже дороге питання», — резюмував глава держави.

Реклама

Нагадаємо, під час переговорів у Женеві 17–18 лютого американські дипломати запропонували створити демілітаризовану зону на Донбасі під спільним управлінням української та російської адміністрацій. Ініціатива передбачала відведення військ обох сторін з частини Донецької області та формування спільного цивільного органу влади.

Київ категорично відкинув таку пропозицію, назвавши її нереалістичною і неприйнятною. Голова парламентського комітету з закордонних справ Олександр Мережко наголосив, що реалізація такого сценарію означала б фактичну втрату добре укріплених оборонних рубежів і створила б додаткові ризики для безпеки України.

В українській владі також звертали увагу на те, що порівняння з демілітаризованою зоною між Північною та Південною Кореями є некоректним через значно більшу протяжність лінії фронту в Україні.

Зеленський раніше підкреслював, що Україна не визнає окуповані території російськими за жодних умов, наголошуючи на суверенітеті та територіальній цілісності держави.

Реклама

Водночас під час переговорів сторонам не вдалося досягти прориву в територіальних питаннях. Єдиним зафіксованим консенсусом стало те, що в разі досягнення режиму припинення вогню ключову роль у моніторингу його дотримання мають відігравати Сполучені Штати.