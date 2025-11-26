Чи припинять США постачати зброю Україні, щоб схилити до переговорів: експерт відповів

Шеврон ЗСУ / © Володимир Зеленський

США навряд чи повністю припинять поставки зброї Україні, навіть намагаючись схилити Київ до переговорів із Росією.

Про це розповів військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі «24 Каналу».

Ключова причина — це потужний тиск американських виробників озброєння, чиї акції різко падають через будь-яку нестабільність.

Він навів вагомий економічний аргумент, згадавши про попередні інциденти, пов’язані з нестабільністю поставок.

«Коли були перші припинення поставок зброї, то рівень вартості акцій американських виробників озброєння впав на 10%», — заявив Тимочко.

Така нестабільність безпосередньо впливає на їхні потенційні прибутки, що змушує потужне збройне лобі тиснути на тих політиків, які створюють перешкоди для стабільного заробітку.

Чи можливі обмеження

Експерт додав, що Вашингтон, безумовно, може робити різкі заяви й навіть обмежувати окремі номенклатури озброєння для України, проте повного припинення постачання зброї не буде.

Це гарантується економічними інтересами впливових корпорацій. Таким чином, фінансові прибутки американських компаній є непрямим, але потужним союзником України у питанні військової підтримки.

Окремо Тимочко торкнувся чутливого питання розвідданих від США.

За його словами, хоча військова розвідка американців є найкращою у світі, Україна вже активно шукає альтернативи. Київ намагається укласти угоди з приватними компаніями для забезпечення стабільного потоку інформації.

«Виклики будуть. Але нам доведеться працювати в режимі реального часу», — підсумував військовий оглядач, наголошуючи на необхідності самостійності та адаптації до складних умов.

Нагадаємо, заяви Дональда Трампа про необхідність підписати його мирний план або воювати без підтримки США експерти розцінюють як політичний тиск у його бізнес-стилі.

Попри ультиматум, фактичні можливості президента США обмежені: повністю припинити постачання зброї Україні складно через політичні й економічні обмеження всередині країни, тоді як головним ресурсом підтримки для Києва залишається ЄС.