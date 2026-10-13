Чи припинили США надавати розвіддані Україні: Трамп дав остаточну відповідь

США продовжують передавати Україні розвіддані, заявив Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спростував чутки, що американська розвідка перестала ділитися інформацією з Україною, особливо щодо запуску російських ракет.

Про це очільник Білого дому сказав у розмові з журналістами.

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Журналіст запитав, чи США дійсно припинили ділитися розвідувальною інформацією з Україною.

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«Ні, ми цього не зробили [не припинили ділитися]. Ми їм допомагаємо», — сказав він журналістам.

Скандал з розвідданими від США: останні новини

Нагадаємо, що вчора ввечері, 12 жовтня, вибухи у Києві було чути ще до оголошення повітряної тривоги. Тому у Мережі стривожилися, чи може це свідчити, що США припинили надавати Україні розвіддані.

Зокрема, нардепка Галина Янченко попереджала, що Україна не бачитиме пуски балістики, якщо втратить обмін розвідданими зі США.

Також у ЗМІ з’явилася інформація, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа нібито погрожували українським військовим і чиновникам припиненням обміну розвідувальними даними та постачання американського озброєння.

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Сьогодні Володимир Зеленський заявив, що під час масованої російської атаки 12 жовтня Україна не отримала від партнерів завчасного попередження про балістичний удар по Києву.

Натомість в МЗС запевнили, що Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів.

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