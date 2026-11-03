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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чи приїде Путін до Києва на переговори про мир: Зеленський відповів

Володимир Зеленський під час брифінгу в Берліні категорично відкинув можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Києві чи Москві.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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«Це плювок в обличчя світові»: Зеленський пояснив, чому не запросить Путіна до Києва

«Це плювок в обличчя світові»: Зеленський пояснив, чому не запросить Путіна до Києва / © ТСН

Президент Володимир Зеленський заявив, що не збирається запрошувати російського диктатор Путіна до Києва для переговорів.

Про це глава держави сказав сьогодні, 3 листопада, на спільному брифінгу з канцлером ФРН Мерцом у Берліні.

«Ми не запрошуємо Путіна в Київ. Вони у 2022 році без запрошення до нас прийшли. Але запрошувати Путіна до Києва немає сенсу — вони не приїдуть. Запрошувати, щоб вони не приїхали — це деструктивно», — вважає Зеленський.

Також він наголосив, що ні в якому разі не збирається їхати у Москву.

«Так само, як і мене запрошувати в Москву — деструктивно. Це просто плювати в обличчя всьому світові, який хоче, щоб війна закінчилася. Тому ніхто не буде підтримувати поїздки у Москву», — додав президент.

Крім того, Зеленський пояснив, чому він має особисто зустрітися з Путіним, а не говорити по телефону.

«Говорити по телефону — Росія буде це використовувати, як можливість більше не зустрічатися. Ми розуміємо цю гру. Вона безперспективна. Це буде дуже офіційна суха розмова по телефону, де я буду слухати в черговий раз історичну лекцію від лідера Російської Федерації, а не реальні кроки, як закінчити війну», — додав президент.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 4 листопада, у Брюсселі відбудуться переговори представників України, США, європейських країн та НАТО.

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